.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كبير الجمهوريين بمجلس النواب: خطاب بايدن صفعة على وجه أميركا

  • الخط
Michael McCaul, Republican from Texas and ranking member of the House Foreign Affairs Committee, speaks during a House Committee on Foreign Affairs hearing looking into the firing of State Department Inspector General Steven Linick, on Capitol Hill in Washington, U.S., September 16, 2020. Stefani Reynolds/Pool via REUTERS
مايكل ماكول
أميركا وبايدن

كبير الجمهوريين بمجلس النواب: خطاب بايدن صفعة على وجه أميركا

تصريحات بايدن أثارت عاصفة نارية من الجمهوريين واعتبروها "مثيرة للانقسام"

واشنطن - بندر الدوشي

نشر في: آخر تحديث:

قال كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوم الأحد إن خطاب الرئيس جو بايدن في وقت الذروة الذي يزعم فيه أن الرئيس السابق دونالد ترمب وأنصاره يشكلون تهديدًا للديمقراطية كان "صفعة على الوجه" للأميركيين.

وقال النائب مايكل ماكول في مقابلة على قناة "ABC"هذا الأسبوع : "القول بأن الجمهوريين يشكلون تهديدًا للديمقراطية هو حقًا صفعة على الوجه، إنه يحدد هوية العدو في رأيه، وهو 70 مليون أميركي تحت ستار خطاب لتوحيد الأمة، ولا أعتقد أنه نجح في ذلك".

ويمثل خطاب الرئيس بايدن في فيلادلفيا يوم الخميس، والذي قال فيه إن "دونالد ترمب والجمهوريين يمثلون تطرفًا يهدد أسس جمهوريتنا" تحولًا صارخًا في لهجة الرئيس قبل انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمبر.

بايدن يحذر: أنصار ترمب يحاولون إعادة أميركا إلى الوراء أميركا بايدن يحذر: أنصار ترمب يحاولون إعادة أميركا إلى الوراء

وأثارت تصريحاته عاصفة نارية من الجمهوريين الذين قالوا إن خطاب الرئيس "المثير للانقسام" يتعارض مع تعهد حملته الانتخابية بتوحيد البلاد.

واتهم الرئيس السابق ترمب خليفته في تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا يوم السبت بنشر "أكثر الخطابات شراسة وبغضًا وإثارة للانقسام التي ألقها رئيس أميركي على الإطلاق".

وعندما تم الضغط عليه بشأن استطلاعات الرأي التي تظهر أن العديد من ناخبي الحزب الجمهوري لا يعتقدون أن بايدن قد تم انتخابه بشكل شرعي، اقترح النائب ماكول أنه يجب أن يتم تخفيف "حماوة" التصريحات من الجانبين.

وقال: "نحن نعلم أن الخطاب من كلا الجانبين قد تم تصعيده وأتمنى أن يكون الرئيس مثل أبراهام لنكولن الذي لم يدين الديمقراطيين في الجنوب في ذلك الوقت لقد أحضرهم بالفعل إلى الخيمة، وأعتقد أن هذه ستكون المهمة التي أنصح بها الرئيس".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حكم إعدام قاتل فتاة المنصورة لم يكن رادعا.. لماذا؟ حكم إعدام قاتل فتاة المنصورة لم يكن رادعا.. لماذا؟
اكتشف المزيد