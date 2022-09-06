روسيا و أوكرانيا
بايدن: لا ينبغي اعتبار روسيا راعية للإرهاب
موسكو حذرت من أن هذا التصنيف سيؤدي إلى انهيار العلاقات الأميركية الروسية
قال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الاثنين إنه لا ينبغي تصنيف روسيا على أنها دولة راعية للإرهاب، وهي تسمية سعت أوكرانيا من أجلها في خضم العملية العسكرية الروسية المستمرة بينما حذرت موسكو من أن هذا التصنيف سيؤدي إلى انهيار العلاقات الأميركية الروسية.
وعند سؤاله عما إذا كان ينبغي تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، قال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض "لا".
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كما ضغط بعض النواب الأميركيين من أجل منح روسيا هذا التصنيف.
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