.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بايدن: لا ينبغي اعتبار روسيا راعية للإرهاب

  • الخط
جو بايدن - رويترز
جو بايدن - رويترز
روسيا و أوكرانيا

بايدن: لا ينبغي اعتبار روسيا راعية للإرهاب

موسكو حذرت من أن هذا التصنيف سيؤدي إلى انهيار العلاقات الأميركية الروسية

واشنطن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الاثنين إنه لا ينبغي تصنيف روسيا على أنها دولة راعية للإرهاب، وهي تسمية سعت أوكرانيا من أجلها في خضم العملية العسكرية الروسية المستمرة بينما حذرت موسكو من أن هذا التصنيف سيؤدي إلى انهيار العلاقات الأميركية الروسية.

وعند سؤاله عما إذا كان ينبغي تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، قال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض "لا".

كما ضغط بعض النواب الأميركيين من أجل منح روسيا هذا التصنيف.


تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
طالبان تفتح تحقيقا في وقوع انفجار أمام السفارة الروسية بكابل طالبان تفتح تحقيقا في وقوع انفجار أمام السفارة الروسية بكابل
اكتشف المزيد