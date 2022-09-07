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اكتشاف محتوى صيني.. البنتاغون يتوقف عن قبول مقاتلات إف 35

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أف - 35
مقاتلات الشبح إف 35

اكتشاف محتوى صيني.. البنتاغون يتوقف عن قبول مقاتلات إف 35

دبي - العربية.نت

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أعلن مسؤول أميركي الأربعاء أن وزارة الدفاع (البنتاغون) توقفت عن قبول طائرات إف-35 الجديدة بعد أن اكتشفت أن مغناطيسا مستخدما في محرك المقاتلة الشبح مصنوع من مواد غير مصرح بها من الصين.

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وأضاف المتحدث باسم البنتاغون راسل جويميري أن تحقيقا خلص إلى أن سبيكة في مضخة التزييت بالمحرك لا تمتثل لقوانين المشتريات الأميركية التي تحظر المحتوى الصيني غير المصرح به.

"لا توجد مخاطر"

‭ ‬وأكد أن المغناطيس لا ينقل المعلومات أو يلحق ضررا بالطائرات، وأنه لا توجد مخاطر.

من جانبها، قالت شركة لوكهيد مارتن، التي تصنع هذا الطراز من الطائرات المقاتلة، "المشكلة تتعلق بمغناطيس في الآلة التوربينية في إف-35 التي تصنعها شركة هانيويل من مواد منها الكوبالت وسبائك السماريوم".

"مصدر بديل"

فيما قالت شركة هانيويل إنترناشيونال، التي تصنع المضخة، إنها "لا تزال ملتزمة بتوفير منتجات عالية الجودة تلبي جميع متطلبات عقود العملاء أو تتجاوزها".

وقال مكتب البرنامج المشترك في بيانه إنه سيتم استخدام مصدر بديل للسبيكة في المستقبل.

وهناك مغناطيسات أخرى من أصل صيني ضمن مكونات الطائرة حصلت على إعفاءات من مسؤولي البنتاجون السابقين.

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