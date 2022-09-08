.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بايدن يريد "خيارات" أخرى لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

  • الخط
President Joe Biden speaks before signing the agreement for Finland and Sweden to be included in the North Atlantic Treaty Organization (NATO) in the East Room of the White House on August 09, 2022 in Washington, DC. (AFP)
الرئيس الأميركي جو بايدن
نووي إيران

بايدن يريد "خيارات" أخرى لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

البيت الأبيض: واشنطن ستظل تواصل الضغط من أجل معاودة تنفيذ الاتفاق، لكن صبرها ليس أبدياً

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس الأميركي جو بايدن يريد التأكد من أن الولايات المتحدة لديها "خيارات أخرى متاحة"، لضمان عدم امتلاك إيران القدرة على صنع أسلحة نووية، إذا فشلت جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وأضاف أن واشنطن ستظل تواصل الضغط من أجل معاودة تنفيذ الاتفاق، لكن صبرها "ليس أبدياً".

من محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا (أرشيفية)
من محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا (أرشيفية)

وتابع: "على الرغم من أن (بايدن) رعى المسار الدبلوماسي وشجعه ودفع باتجاهه، فقد نقل لبقية الإدارة أنه يريد ضمان أن لدينا خيارات أخرى متاحة لتحقيق هذه النتيجة الأكيدة، وهي عدم حيازة إيران القدرة على إنتاج أسلحة نووية".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت أمس الأربعاء "أنها لا تستطيع ضمان" الطبيعة السلمة للبرنامج النووي الإيراني. وفي تقرير لها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها "لا تستطيع ضمان أن البرنامج النووي الإيراني سلميّ حصراً".

مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشأة نطنز في إيران في 2014 (أرشيفية)
مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشأة نطنز في إيران في 2014 (أرشيفية)
إيران: لن نقبل بعمليات تفتيش "نووية" مع استمرار العقوبات إيران نووي إيران إيران: لن نقبل بعمليات تفتيش "نووية" مع استمرار العقوبات

يأتي ذلك فيما تبقى المحادثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 متعثرة.

وقد استؤنفت المحادثات في أبريل 2021 في فيينا لإحياء الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين القوى العظمى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا) وإيران والذي انسحبت منه واشنطن بعد ثلاثة أعوام.

بعد انسحابها من الاتفاق في 2018 أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية مشددة على إيران.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
التيار الصدري يتهم المالكي بتهديد السلم والتحريض على الطائفية التيار الصدري يتهم المالكي بتهديد السلم والتحريض على الطائفية
اكتشف المزيد