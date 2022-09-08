مراسل "فوكس نيوز" يحرج المتحدثة باسم البيت الأبيض بتغريدات قديمة

وجه بيتر دوسي مراسل "فوكس نيوز" سؤالا محرجا إلى السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير لتغريدات قديمة تعود لعام 2016 كانت تعتقد فيها أن انتخابات عام 2016 قد "سُرقت" بعد انتقادات وجهها الرئيس جو بايدن ضد الحزب الجمهوري لعدم اعتراف بعض منتسبيه بنتيجة الانتخابات لعام 2020.

وكان دوسي يشير إلى عدد من التغريدات التي كتبتها جان بيير في وقت قريب من انتخاب الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2016 والتي اقترحت خلالها أن المنافسة الرئاسية لعام 2016 وسباق حاكم جورجيا لعام 2018 لم يتم إجراؤها بشكل عادل.

مادة اعلانية

ووجه دوسي سؤالا "إذا كنا جميعًا متفقين على أنه من الخطأ القول إن انتخابات 2020 قد سُرقت، فماذا عن انتخابات عام 2016؟" سأل دوسي جان بيير خلال المؤتمر الصحفي اليومي بالبيت الأبيض مع المراسلين. وردت المتحدثة بالقول "سنركز على هنا والآن، وسنركز على ما يحدث اليوم".

كما انتقدت جان بيير مراسل "فوكس نيوز" على سؤاله وقالت: "لنكن واضحين حقًا أن المقارنة التي أجريتها سخيفة لقد كنت أتحدث على وجه التحديد في ذلك الوقت عما كان يحدث مع حقوق التصويت وما هو خطر حقوق التصويت." وتابعت "أوه ، لقد علمت أن هذا قادم." وقالت مازحة: "كنت أنتظر يا بيتر عندما كنت ستطرح علي هذا السؤال".

وفي الأسبوع الماضي انتقد بايدن الجمهوريين الموالين لترمب ووصفهم بأنهم يشكلون تهديدًا للديمقراطية، قائلاً إنه "لا شك في أن الحزب الجمهوري اليوم يهيمن عليه ويقوده ويخيفه دونالد ترمب والجمهوريون من ماغا وهذا تهديد لهذا البلد".

وانتقد العديد من النقاد المحافظين بما في ذلك قناة "فوكس نيوز" تصريحات بايدن باعتبارها مثيرة للانقسام عن عمد وتحيزية قبل انتخابات التجديد النصفي في الخريف.