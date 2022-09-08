مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار عشوائي بمدينة ممفيس الأميركية

قالت شرطة مدينة ممفيس الأميركية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون بعد أن أطلق شاب يبلغ من العمر 19 عاماً النار بشكل عشوائي في المدينة الواقعة بولاية تنيسي.

وأعلن قائد شرطة المدينة سي جيه ديفيس في إفادة إعلامية إلقاء القبض على إزيكيال كيلي أمس الأربعاء بعد إطلاقه النار عدة مرات.

مادة اعلانية

وكانت الشرطة قد طلبت من السكان في وقت سابق من يوم الأربعاء التزام منازلهم حتى اعتقال مطلق النار، بعد أن نبهتهم إلى وجود مسلح خطير مسؤول عن إطلاق النار عدة مرات.

وذكرت الشرطة عندئذ: "نتلقى تقارير عن أنه يسجل أفعاله على فيسبوك".

وأظهر مقطع فيديو قصير نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي رجلاً يهتف بطريقة مرتبكة "هذا حقيقي" ويتحدث بأسلوب بذيء وهو يفتح باب متجر ويطلق النار مرتين على أول شخص يظهر أمامه.