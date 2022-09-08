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مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار عشوائي بمدينة ممفيس الأميركية

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Memphis Police officers work an active shooter scene on Poplar Avenue in Memphis, Tenn. Wednesday, Sept. 7, 2022. Police in Memphis, Tennessee, said a man who drove around the city shooting at people during an hours-long rampage that forced frightened people to shelter in place Wednesday has been arrested. (Mark Weber/Daily Memphian via AP)
الشرطة في موقع إطلاق النار في ممفيس

مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار عشوائي بمدينة ممفيس الأميركية

ألقي القبض على إزيكيال كيلي البالغ من العمر 19 عاماً الأربعاء بعد إطلاقه النار عشوائياً عدة مرات

العربية.نت

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قالت شرطة مدينة ممفيس الأميركية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون بعد أن أطلق شاب يبلغ من العمر 19 عاماً النار بشكل عشوائي في المدينة الواقعة بولاية تنيسي.

وأعلن قائد شرطة المدينة سي جيه ديفيس في إفادة إعلامية إلقاء القبض على إزيكيال كيلي أمس الأربعاء بعد إطلاقه النار عدة مرات.

إزيكيال كيلي
إزيكيال كيلي
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وكانت الشرطة قد طلبت من السكان في وقت سابق من يوم الأربعاء التزام منازلهم حتى اعتقال مطلق النار، بعد أن نبهتهم إلى وجود مسلح خطير مسؤول عن إطلاق النار عدة مرات.

وذكرت الشرطة عندئذ: "نتلقى تقارير عن أنه يسجل أفعاله على فيسبوك".

وأظهر مقطع فيديو قصير نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي رجلاً يهتف بطريقة مرتبكة "هذا حقيقي" ويتحدث بأسلوب بذيء وهو يفتح باب متجر ويطلق النار مرتين على أول شخص يظهر أمامه.

الشرطة في موقع إطلاق النار في ممفيس
الشرطة في موقع إطلاق النار في ممفيس
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