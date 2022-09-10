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فريق ترمب القانوني يطالب بخبير مستقل لمراجعة الوثائق المصادرة بمنزله

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ترمب وثائق
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب
ترمب

فريق ترمب القانوني يطالب بخبير مستقل لمراجعة الوثائق المصادرة بمنزله

ترمب ووزارة العدل يقترحان خبيرين مستقلين لمراجعة الوثائق التي صودرت بمنزل الرئيس السابق

دبي _ العربية.نت

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طالب الفريق القانوني الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بخبير مستقل لمراجعة الوثائق التي تمت مصادرتها بمنزل الرئيس السابق.

واقترح كل من ترمب ووزارة العدل خبيرين مستقلين لمراجعة الوثائق التي صودرت بمنزل الرئيس السابق.

ولن يطوي دونالد ترمب، على ما يبدو، صفحة اقتحام منزله من قبل عناصر الإف بي آي في الثامن من أغسطس الماضي بلا ثمن، ولن يسكت عما يعتبره ضيماً تعرض له.

فقد ألمح إلى رد قوي وكأن حاله تقول الآتي أعظم. وقال في تعليقات على موقعه "Truth Social" إن تحركاً كبيراً رداً على "مداهمة منتجع مار أيه لاغو في فلوريدا" لا يزال معلقاً أو قيد الدرس، بحسب ما نقلت شبكة "فوكس نيوز"، السبت.

وأوضح أن نواباً من حزبه يعدون "اقتراحاً مهماً يتعلق بالتعديل الرابع في الدستور الأميركي (يحدد أصول تفتيش الممتلكات الخاصة)، قبل الانتخابات النصفية المهمة جداً.

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ومع ظهور المزيد من المعلومات في الأيام الماضية منذ مداهمة منزل ترمب، أصبح مسؤولو الإدارة الحاليون قلقين بشكل متزايد بشأن ما حصل عليه الرئيس السابق، وما إذا كانت هذه المعلومات أو الوثائق التي يوجد بعضها في منشأة تخزين بالطابق السفلي في منزله يمكن أن يعرض مصادر وأساليب مجتمع الاستخبارات الأميركية للخطر.

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