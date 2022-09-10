واشنطن تطالب بالإفراج الفوري عن جندي أميركي سابق معتقل بفنزويلا

طالبت الولايات المتحدة، الجمعة، بالإفراج "الفوري" عن جندي أميركي سابق معتقل "ظلما" منذ عامين في فنزويلا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان، إن اليوم يصادف "مرور عامين على اعتقال المواطن الأميركي والعضو السابق في البحرية ماثيو هيث في فنزويلا"، داعيا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عنه.

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اعتقل هيث في أيلول/سبتمبر 2020، ووصفته السلطات في كراكاس بـ"الجاسوس"، واتهمته بالرغبة في مهاجمة منشآت النفط والكهرباء.

وتابع بيان الخارجية الأميركية "نواصل دعوة نظام (الرئيس نيكولاس) مادورو للإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعن جميع المواطنين الأميركيين الآخرين المحتجزين ظلما في فنزويلا".

وفقًا للولايات المتحدة، تم احتجاز أحد عشر مواطنا أميركيا في البلاد. وجرى الإفراج عن أميركيين اثنين في آذار/مارس الماضي بعد زيارة وفد رفيع من البيت الأبيض إلى كراكاس.

واقترح نشطاء فنزويليون مؤيدون للسلطة في منتصف آب/أغسطس "مبادلة" مواطنين أميركيين محتجزين في فنزويلا مقابل أليكس صعب القريب من مادورو والمسجون منذ تشرين الأول/أكتوبر في الولايات المتحدة بتهمة تبييض أموال.

قطعت فنزويلا والولايات المتحدة علاقاتهما في بداية 2019، بعد عدم اعتراف واشنطن بإعادة انتخاب مادورو.