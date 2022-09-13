رئيس لجنة المخابرات بالكونغرس: التحقيق بوثائق ترمب توقف لهذا السبب

قال رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، مارك وارنر، إن جلسة إحاطة للكونغرس للحصول على تقييم الضرر للوثائق السرية التي يُحتمل أنه أسيء التعامل معها من قبل الرئيس السابق دونالد ترمب، مُعلقة منذ أن سمح أحد القضاة لمحقق خاص بمراجعة ما تم الاستيلاء عليه.

وقال وارنر في برنامج "Face the Nation" على شبكة "سي بي إس": "ما أفهمه هو أن هناك بعض التساؤلات بسبب الموافقة على تعيين مستشار خاص من قبل القاضي في فلوريدا، نحن بحاجة إلى توضيح ذلك من ذلك القاضي في أسرع وقت ممكن، لأنه من الضروري أن يحصل مجتمع الاستخبارات والقيادة على الأقل، على موجز لتقييم الضرر".

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وطلب وارنر، جنبًا إلى جنب مع نائب رئيس اللجنة السيناتور ماركو روبيو، مزيدًا من المعلومات حول المستندات السرية التي تم الحصول عليها أثناء اقتحام مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل ترمب في Mar-a-Lago في أغسطس، بحثًا عن كل من المستندات التي تم الاستيلاء عليها، وتقييم أي تهديدات للأمن القومي ناتجة عن سوء التعامل المحتمل للمعلومات".

ووافق قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أيلين كانون، الأسبوع الماضي، على طلب ترمب تعيين محقق خاص مستقل لمراجعة المواد التي استولى عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد أن أثار مخاوف من أن بعض المعلومات التي تم الحصول عليها كجزء من تحقيق وزارة العدل، محمية بموجب محامٍ والامتيازات التنفيذية الأخرى التي يحظى بها الرئيس السابق.

يشار إلى أن الامتياز التنفيذي هو حق رئيس الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في السلطة التنفيذية في الحفاظ على الاتصالات السرية في ظل ظروف معينة داخل السلطة التنفيذية ومقاومة بعض مذكرات الاستدعاء وغيرها من أشكال الرقابة من قبل الفروع التشريعية والقضائية للحكومة.

وقال وارنر إن طلب الكونغرس لم يسع بأي حال من الأحوال إلى إعاقة التحقيق الجاري لوزارة العدل وتجاهل الأسئلة حول المعلومات التي تمت مشاركتها مع الكونغرس والتي من المرجح أن تتسرب إلى الجمهور.

وقال وارنر: "أعتقد أنه من واجبنا في الكونغرس أن يكون لدينا هذا الإشراف. تذكر أن ما هو على المحك هنا هو حقيقة أنه إذا تضمنت بعض هذه الوثائق الكشف عن مخبرين بشريين وتم نشر هذه المعلومات سيموت الناس"، مشيرًا إلى أن سنوات من العمل يمكن "تدميرها".

وأوضح وارنر أن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، التي أسماها "آخر لجنة عاملة من الحزبين على ما أعتقد في الكونغرس بأكمله" عليها التزام بمراجعة أي مخاطر أمنية محتملة على البلاد وقدراتها في جمع المعلومات الاستخباراتية.

وأضاف وارنر: "أريد تقييم الضرر لما سيحدث لقدرتنا على حماية الأمة"، مضيفًا أن طلب قادة المخابرات سعى إلى "تقييم ما إذا كان هناك ضرر قد لحق بجمع المعلومات الاستخبارية لدينا والحفاظ على مصادر الأسرار".