مسؤول أميركي: قوات روسية انسحبت من شرق أوكرانيا وغادرت
فيما يستمر تقدم القوات الأوكرانية شرق البلاد على حساب القوات الروسية، جراء الهجوم المضاد الذي أطلق الأسبوع الماضي، أفاد مسؤول عسكري أميركي كبير اليوم الاثنين إن روسيا، بحسب تقديرات الولايات المتحدة، تخلت إلى حد كبير عن مكاسبها بالقرب من خاركيف وإن كثيرا من الجنود الروس المنسحبين غادروا أوكرانيا وعبروا الحدود إلى بلادهم.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته، "بشكل عام، تقييمنا أن الأوكرانيين يحرزون تقدما بينما يقاتلون لتحرير واستعادة الأراضي في الجنوب والشرق".
كما قال "ميدانيا بالقرب من خاركيف، تشير تقديراتنا إلى تخلي القوات الروسية إلى حد كبير عن مكاسبها للأوكرانيين وانسحابها إلى الشمال والشرق.. وعبر كثير من هؤلاء الجنود الحدود إلى روسيا".
"مستمرون بالتقدم"
يأتي ذلك، فيما أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين أن جيشه استعاد من القوات الروسية نحو ستة آلاف كلم مربع من أراضي بلاده منذ أن أطلق هجومه المضاد في مطلع أيلول/سبتمبر.
وقال في تسجيل فيديو نشره على شبكات التواصل الاجتماعي "منذ مطلع شهر أيلول/سبتمبر حرّر جنودنا ستة آلاف كلم مربع من الأراضي في شرق أوكرانيا وجنوبها" مضيفا "نحن مستمرون في التقّدم".
كما نوّه الرئيس الأوكراني بـ"شجاعة" ثلاث وحدات عسكرية شاركت في هذه العملية التي أفضت إلى أكبر مكاسب ميدانية لأوكرانيا منذ انسحاب القوات الروسية من ضواحي كييف في نهاية آذار/مارس.
هجوم مضاد
وكان الجيش الأوكراني قد أعلن بادئ الأمر إطلاق هجوم مضاد في جنوب البلاد، لكنّه حقّق في الأسبوع الماضي تقدما سريعا في منطقة خاركيف المحاذية لروسيا في شمال شرق البلاد، وأجبر الجنود الروس على التراجع.
وأكّد الجيش الأوكراني تحقيق إنجازات في منطقة خيرسون (جنوب) التي تحتلها روسيا والمحاذية لشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014 وفي مناطق سيطرة انفصاليي موالين للروس في شرق البلاد.
-
ماكرون: نرفض الملاحظات التركية بشأن سيادة اليونانأكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الاثنين لرئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس دعم بلاده الواضح والحازم له في مواجهة تهديدات تركيا.وقال "نرفض ... العرب والعالم
-
محكمة مصرية تقضي بسجن فنان سوري عامين.. وهذا السبب!قضت محكمة مصرية يوم الإثنين، بحبس الفنان السوري سامو زين واسمه الأصلي (أسامة محمد الأبرص)، مدة سنتين مع الشغل.جاء ذلك بعد إدانة الفنان السوري ... ثقافة وفن
-
في كازاخستان.. لقاء مرتقب بين الرئيس الصيني والروسيلأول مرة منذ أكثر من عامين، سيسافر الزعيم الصيني شي جين بينغ خارج بلاده، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع.وسيلتقي الزعيمان وجهاً لوجه في ... العرب والعالم