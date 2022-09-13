واشنطن: روسيا أرسلت 300 مليون دولار إلى أحزاب سياسية ومرشحين أجانب

اتّهمت الاستخبارات الأميركية روسيا بإرسال 300 مليون دولار على الأقلّ سرًّا لأحزاب سياسية ومرشحين أجانب، في أكثر من 20 بلدًا منذ العام 2014 لكسب نفوذ فيها، وفق ما جاء في تقرير استخباراتي رُفعت عنه السرية، الثلاثاء.

وقال مسؤول أميركي كبير إن الولايات المتحدة "تعتبر أن (المبلغ المذكور ليس سوى) تقديرات دنيا، وأن روسيا على الأرجح حوّلت بشكل سرّي المزيد من الأموال لم يتمّ رصدها".