مكتب التحقيقات الفيدرالي يصادر هاتف حليف لترمب ويستجوبه
تم استجوابه في مطعم "هارديز" للوجبات السريعة في مانكاتو بولاية مينيسوتا
قال مايك ليندل حليف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس التنفيذي لشركة "MyPillow"، إن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي صادروا هاتفه المحمول بعد استجوابه في مطعم "هارديز" للوجبات السريعة في مانكاتو بولاية مينيسوتا، يوم الثلاثاء.
وشارك حليف ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي نسخًا لما قال إنه أمر استدعاء قدمه مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى جانب مذكرة لمصادرة هاتفه.
ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق على مزاعم ليندل، لكنه قال لوكالة "أسوشيتد برس" في بيان: "بدون التعليق على هذه المسألة المحددة، يمكننا أن نؤكد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان في ذلك الموقع ينفذ أمر تفتيش أذن به قاض فيدرالي".
وشارك ليندل مع صحيفة "واشنطن تايمز" برسالة قال إنها مصحوبة بأمر التوقيف تفيد بأن "تحقيقًا جنائيًا رسميًا في جناية مشتبه بها تجريها وكالة من الولايات المتحدة وهيئة محلفين اتحادية في مقاطعة كولورادو".
وقال ليندل في البودكاست الخاص به "The Lindell Report" إن العملاء سألوه عن مسؤولة مقاطعة كولورادو تينا بيترز، التي دفعت الأسبوع الماضي ببراءتها من التهم الجنائية المتعلقة بمزاعم العبث بمعدات التصويت.
وقال ليندل إن المحققين سألوه أيضًا "منذ متى تعرف دوج فرانك" حيث يعتبر دوج فرنك مدرس رياضيات في أوهايو وقد قدم نظريات متشككة حول دقة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
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