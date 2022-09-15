زعيم الديمقراطيين: سنخسر الأغلبية وبيلوسي في خطر

حذر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، أن مجلس النواب سيفقد أغلبيته الديمقراطية في الانتخابات النصفية، متناقضاً مع التعليقات الأخيرة لرئيسة البرلمان نانسي بيلوسي.

وأوضح شومر لأعضاء مجلس الشيوخ في مأدبة عشاء، أمس الأربعاء، أن بيلوسي "في خطر"، وأن الديمقراطيين سيفقدون أغلبيتهم في مجلس النواب بعد الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر المقبل، وفق ما نقل موقع "أكسيوس".

مادة اعلانية

يأتي تحذير شومر في الوقت الذي استعاد فيه الديمقراطيون بعض الأمل في الحفاظ على أغلبيتهم بعد قائمة أخيرة من الأخبار السارة لإدارة الرئيس جو بايدن بما في ذلك انخفاض أسعار الغاز.

بيلوسي تتوقع العكس

وكانت بيلوسي قد توقعت في الأيام الأخيرة أن الديمقراطيين سوف يتحدون التاريخ ويحتفظون بالسيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

كذلك قالت إن المرشحين الديمقراطيين لمجلس النواب يعملون بجد أكثر من أي وقت مضى للحفاظ على منصبها لمدة عامين آخرين، وذلك في مقابلة مع Punchbowl News، أمس الأربعاء.

وكانت بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب لمدة 15 عاماً، حيث قادت المجموعة الحزبية من خلال انتصارات كاسحة مثل انتخابات التجديد النصفي لعام 2010 التي جاءت بعد عامين فقط من فوز الرئيس باراك أوباما التاريخي.

"أعداء أنفسهم"

فيما كان من المفترض أن يكون سباق 2022 قصة مماثلة، حيث يتطلع الحزب الجمهوري إلى موجة حمراء مدفوعة بعدم الرضا عن تعامل الرئيس بايدن مع الاقتصاد خاصة التضخم.

لكن بيلوسي قالت إن الجمهوريين كانوا أسوأ أعداء لأنفسهم من خلال السماح للرئيس السابق دونالد ترمب بالبقاء زعيمهم الفعلي على الرغم من جهوده لإلغاء خسارته في عام 2020، وفق "ديلي نيوز".

كما أشارت إلى قرار المحكمة العليا المحافظ الذي لا يحظى بشعبية بالتراجع عن حقوق الإجهاض، والذي أشعل النار في ظل غضب النساء والتقدميين.

يذكر أن الديمقراطيين حققوا سلسلة من الانتصارات في الانتخابات الخاصة بالكونغرس منذ حكم الإجهاض واستعادوا زمام المبادرة فيما يسمى الاقتراع العام لتفضيل حزب الناخبين.