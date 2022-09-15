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واشنطن: عقوبات جديدة على أفراد وكيانات من روسيا

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وزارة الخزانة الأميركية (أرشيفية من رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية (أرشيفية من رويترز)

واشنطن: عقوبات جديدة على أفراد وكيانات من روسيا

دبي - العربية.نت

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مع تقاطر العقوبات الدولية على روسيا جراء النزاع مع أوكرانيا، أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على كيانات روسية وأفراد، اليوم الخميس.

وذكر الموقع أن العقوبات الجديدة استهدفت أكثر من 30 كياناً و40 فرداً، وفق ما نقلت "رويترز".

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ومن بين الذين تم فرض عقوبات عليهم فرقة العمل "روسيش"، وهي مجموعة شبه عسكرية للنازيين الجدد شاركت في القتال إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا، بالإضافة إلى اثنين من كبار قادتها، وفق بيان الوزارة.

من جانبها، قالت وزيرة الخزانة جانيت إل يلين، إن "الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات قوية لمحاسبة روسيا على جرائم الحرب والفظائع والعدوان"، على حد تعبيرها.

"عزل بوتين مالياً"

وأضافت "بينما تمضي أوكرانيا قدماً في الدفاع عن حريتها، نتخذ اليوم خطوات لزيادة تدهور قدرة روسيا على إعادة بناء جيشها، ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف، وزيادة عزل بوتين مالياً".

العقوبات على روسيا (تعبيرية من آيستوك)
العقوبات على روسيا (تعبيرية من آيستوك)

يشار إلى أنه منذ أن أطلقت القوات الروسية عملياتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، فرضت الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا واليابان غيرها آلاف العقوبات على روسيا طالت كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية، في ضربة موجعة للكرملين.

عقوبات شديدة

وفرض الغربيون سلسلة عقوبات شديدة على موسكو، وأرسلوا أسلحة إلى كييف مقدمين لها دعما حاسما مكنها في الأسابيع الأخيرة من استعادة مساحات شاسعة من القوات الروسية.

غير أن أوكرانيا تطالب أيضا بدعم مالي في ظل انهيار اقتصادها بسبب الحرب، ومع ترقب فصل شتاء صعب في المناطق التي تشهد معارك.

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