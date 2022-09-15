واشنطن تدرس عقوبات صارمة ضد كيانات إيرانية دعمت اغتيال سلمان رشدي

كشفت مصادر أميركية أن واشنطن تدرس إدارة بايدن فرض عقوبات على كيانات مرتبطة بإيران لتشجيعها على شن هجمات على سلمان رشدي، كما يقول أشخاص مطلعون على الأمر ، بعد تعرض الروائي الشهير للطعن الشهر الماضي في حدث في نيويورك.

وتشمل العقوبات قيد النظر تقييد وصول هذه الكيانات إلى النظام المالي العالمي، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

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مكافآت لقتل رشدي

وقالت المصادر إن بعضهم عرض مكافآت لقتل رشدي، الأمر الذي تعتقد الولايات المتحدة أنه يحفز مثل هذه الهجمات.

وقضى رشدي سنوات تحت حماية الشرطة بعد أن دعا القادة الإيرانيون إلى إعدامه بسبب كتاب "آيات شيطانية" عام 1989.

وتعرض رشدي للطعن عدة مرات قبل محاضرة مخطط لها في معهد تشوتاكوا بنيويورك في 12 أغسطس.

ويقول المسؤولون الأميركيون إن عناصر النظام الإيراني مسؤولة بسبب دعمهم لتلك للفتوى التي أصدرها المرشد الأعلى للبلاد آنذاك الخميني في عام 1989 للمطالبة بقتل رشدي بسبب "الكتاب".

ولم يتم اتخاذ قرار بشأن العقوبات بعد، وذكر التقرير أن مؤسسة 15 خرداد في إيران هي منظمة خيرية تعمل تحت إشراف مكتب المرشد الأعلى قد وضعت مكافأة بنحو 2.5 مليون دولار على رأس السيد رشدي في عام 1997، ورفعتها إلى 2.8 مليون دولار في أواخر عام 1998 ثم مرة أخرى إلى 3.3 مليون دولار في عام 2012. وظلت المنظمة صامتة منذ تعرض صاحب البلاغ للهجوم هذا الصيف.

كما تعهدت المنظمات الإعلامية الإيرانية، بما في ذلك وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، علنًا بالمساهمة في المكافأة.

وفي عام 2016 أضاف 40 منفذًا إخباريًا إيرانيًا تديره الدولة 600 ألف دولار إلى مكافأة قتل رشدي وشمل ذلك المبلغ ما يعادل 30 ألف دولار من وكالة فارس التي نشرت قائمة بالمنافذ الإخبارية.

وستؤدي العقوبات الأميركية إلى تعقيد المعاملات الدولية للمنظمات التي تستهدفها، من تلقي التبرعات إلى إرسال الأموال والاستثمار في الخارج.

وفي حين أن عقوبات إيران الأوسع نطاقا تحد من تأثير استهداف المنظمات داخل إيران، فإن القوائم السوداء المحتملة للمسؤولين الإيرانيين السابقين، وخاصة أولئك الذين يقيمون خارج البلاد، يمكن أن تساعد في إسكات هؤلاء المدافعين عن الفتوى وفقًا لبعض الأشخاص.

وتعهد وزير الخارجية أنطوني بلينكين بعد الهجوم باستخدام "كل أداة مناسبة تحت تصرفنا" ردًا على ذلك، واصفًا إيران بأنها مذنبة.

وقال بلينكين في ذلك الوقت: "لقد حرضت مؤسسات الدولة الإيرانية على العنف ضد رشدي لأجيال و أشادت وسائل الإعلام التابعة للدولة مؤخرًا بمحاولة اغتياله".