بيلوسي: يجب أن نكسب حرب أوكرانيا ونحاسب روسيا

أكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أن أوكرانيا يجب أن تكسب الحرب ضد روسيا، مشيرة إلى أن روسيا يجب أن تتحمل المسؤولية عن الصراع.

جاءت تصريحات بيلوسي في اجتماع مجموعة الدول السبع (G7) في برلين اليوم الجمعة، وفق وكالة "رويترز"

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مساعدات أميركية

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن أمس عن حزمة أسلحة جديدة بقيمة 600 مليون دولار لمساعدة الجيش الأوكراني في محاربة روسيا، وذلك وفقا لمذكرة للبيت الأبيض أُرسلت إلى وزارة الخارجية.

فيما لم توضح المذكرة كيف ستستخدم الأموال، لكن عدة مصادر قالت لرويترز إن من المتوقع أن تحتوي الحزمة على عتاد يشمل المزيد من أنظمة هيمارس الصاروخية.

تقدم أوكراني

يأتي هذا الإعلان الأميركي الجديد في وقت يشنّ فيه الجيش الأوكراني منذ أسبوعين هجوماً مضادّاً واسع النطاق، حيث حقق مكاسب ميدانية ضد الجيش الروسي خصوصاً في منطقة خاركيف.

ومنذ بدأت القوات الروسية دخول أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، قدّمت الولايات المتّحدة لهذا البلد أكثر من 15 مليار دولار من المساعدات العسكرية.