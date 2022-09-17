أميركا.. قتلى باصطدام طائرتين صغيرتين في الجو

أعلنت السلطات الأميركية أن طائرتين صغيرتين اصطدمتا في الجو اليوم السبت بالقرب من مدينة دنفر مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص.
وأكد مكتب شرطة مقاطعة بولدر في بيان العثور عثر على راكبي إحدى الطائرتين قتيلين داخل حطام الطائرة كما عثر على راكب الطائرة الثانية قتيلا بين الحطام في مكان آخر.
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تحقيق في الحادث
إلى هذا، وقع الاصطدام قبل الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت. فيما لم تعلن السلطات عن هويات الضحايا.
وأشار المجلس الوطني لسلامة النقل في بيان نشر على تويتر إلى أنه يجري تحقيقا في حادث التصادم بين طائرة من طراز سيسنا 172 وطائرة من طراز سونكس إكسينوس بالقرب من لونغمونت بولاية كولورادو.
وتقع لونغمونت على بعد 48 كيلومترا شمال دنفر.
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