بايدن في لندن.. للمشاركة في جنازة الملكة إليزابيث

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى بريطانيا مساء السبت للمشاركة في تشييع الملكة إليزابيث الثانية، بحسب ما أفاد مصور لوكالة فرانس برس على متن طائرة الرئاسة.

وحطت طائرة بايدن في مطار ستانستيد خارج لندن، ومن المتوقع أن يلقي نظرة الوداع على نعش الملكة الراحلة ويلتقي بالملك الجديد تشارلز الثالث الأحد قبل الجنازة الرسمية الاثنين.

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أكبر مهمة على الإطلاق

إلى ذلك، تستعد قوات الأمن في العاصمة البريطانية لندن لأكبر مهامها على الإطلاق، لتأمين العاصمة، قبل جنازة الملكة إليزابيث الثانية، (الاثنين)، وفقاً لضابط كبير.

ويتم نشر الآلاف من أفراد شرطة لندن، وتم إحضار 2000 فرد أمن من التعزيزات من كل قوة أخرى تقريباً في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

نحو مليون شخص

من المتوقع أن يتدفق على العاصمة البريطانية نحو مليون شخص يوم الاثنين، وتعد عملية الشرطة لتأمين الأحداث الأكثر تعقيداً في تاريخ العاصمة البريطانية.

وصباح الاثنين، سيُنقل الجثمان ضمن مسيرة إلى كنيسة ويستمنستر، حيث ستُقام مراسم الدفن عند الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش. وستكون الجنازة الرسمية الأولى منذ وفاة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وينستون تشرشل، عام 1965.

مراسم الدفن

وستُدفن الملكة إليزابيث الثانية في كنيسة سانت جورج بقصر ويندسور في غرب لندن، إلى جانب والدها الملك جورج السادس، ووالدتها، وزوجها فيليب.

يذكر أن الملكة توفيت يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز 96 عاما بقصر (بالمورال) في اسكتلندا وخلفها ابنها تشارلز الثالث، الذي عين بدوره نجله الأمير ويليام ولياً للعهد ومنحه لقب أمير ويلز ودوق كورنوال.