بايدن حذر شي من التداعيات على الاستثمار لو دعمت الصين حرب روسيا

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه حذر نظيره الصيني شي جينبينغ من الضرر الذي قد يلحق بمناخ الاستثمار إذا انتهكت بكين العقوبات التي فرضها عدد من الدول ضد روسيا بسبب عملتها العسكرية في أوكرانيا.

وفي مقتطفات من مقابلة مع شبكة سي بي إس تبث الأحد، أكد بايدن أنه أبلغ شي بأن انتهاك العقوبات سيكون "خطأ فادحا"، لكنه أوضح أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات إلى أن بكين دعمت الحرب الروسية بشكل نشِط من خلال مبيعات أسلحة.

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وذكر بايدن أنه وجه هذا التحذير خلال مكالمة هاتفية تمت بعيد لقاء أجراه شي مع الرئيس الروسي خلال الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير.

وقال الرئيس الأميركي "اتصلت بالرئيس شي. ليس للتهديد على الإطلاق. قلت له فقط... إنه إذا كنت تعتقد أن الأميركيين وسواهم سيواصلون الاستثمار في الصين مع انتهاكِكَ للعقوبات المفروضة على روسيا، فأعتقد أنك ترتكب خطأ فادحا".

وتابع "حتى الآن ليس هناك مؤشر على أنهم قدموا أسلحة أو أشياء أخرى تريدها روسيا".

من جهة ثانية رفض بايدن فكرة أن التحالف الصيني الروسي يعني أن الولايات المتحدة تخوض نوعا جديدا من الحرب الباردة. وقال "لا أعتقد أنها حرب باردة جديدة وأكثر تعقيدا".

وفي أول لقاء بينهما منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، منتصف الشهر الجاري، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموقف نظيره الصيني، شي جين بينغ من هذا الملف. وقال بوتين في القمة الثنائية التي جمعتهما في مدينة سمرقند القديمة بأوزبكستان: "نثمن الموقف المتوازن لبكين تجاه الأزمة في أوكرانيا".





بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ اجتماع بين بوتين وشي على هامش قمة شنغهاي في سمرقند (أ ب) اجتماع بين بوتين وشي على هامش قمة شنغهاي في سمرقند (أ ب)

عالم أحادي القطب

كما أدان بشدة سياسة واشنطن تجاه تايوان، مؤكدا دعم موسكو لصين واحدة موحدة. وندد بالمحاولات الأميركية لخلق عالم أحادي القطب، قائلا إن "محاولات إقامة عالم أحادي القطب اتخذت في الفترة الأخيرة شكلا قبيحا للغاية وهي غير مقبولة بتاتا".

إلى ذلك، أوضح أن هذا الاجتماع خطوة جديدة لتعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين.

من جهته، أكد الرئيس الصيني ترحيبه بالتعاون المشترك مع روسيا والعمل معاً كـ"قوة عظمى"، كما أشار إلى أن بلاده تسعى إلى "بث الاستقرار والطاقة الإيجابية في عالم تسوده الفوضى".

جبهة ضد الغرب

يأتي هذا اللقاء على هامش قمة إقليمية (قمة منظمة شانغهاي) تبدو أشبه بجبهة ضد الغرب في أوج توتر حاد فاقمه الصراع الروسي الأوكراني، وتموضع الغرب في موقع العداء لموسكو.

وتعتبر تلك القمة التي انطلقت رسميا الجمعة الماضي، بالنسبة لبوتين الذي يحاول تسريع عملية إعادة تركيز اهتمامه باتجاه آسيا في مواجهة العقوبات الغربية التي فرضت على بلاده، فرصة للتأكيد على أن موسكو ليست معزولة على الساحة العالمية، ولمحاولة تشكيل قوة في موازاة القوة الغربية الضاغطة على بلاده.

بدوره، يسعى الرئيس الصيني إلى توجيه رسالة تحذير واضحة لواشنطن، التي دأبت مؤخراً على استفزاز بلاده عبر زياراتها ودعمها لجزيرة تايوان شبه المستقلة على الرغم من أن بكين الداعمة لموسكو لم تتموضع حتى الآن بشكل فاقع في المعسكر الروسي، وحافظت على خيط رفيع في علاقتها مع واشنطن، نظراً للمصالح الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.

يشار إلى أن منظمة شنغهاي للتعاون التي تضم الصين وروسيا والهند وباكستان والجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى، أنشئت في 2001 كأداة للتعاون السياسي والاقتصادي والأمني منافسة للمنظمات الغربية.

لكنها ليست تحالفا عسكريا مثل حلف شمال الأطلسي (ناتو) ولا منظمة للتكامل السياسي مثل الاتحاد الأوروبي، إلا أن أعضاءها يعملون معًا لمواجهة تحديات أمنية مشتركة وتعزيز التجارة.