واشنطن: فليتوقع بوتين عواقب وخيمة إن لجأ إلى النووي

انضمت الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي فضلا عن بلدان أوروبية عدة، للتنديد بتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

فقد أكد جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الأربعاء أن بلاده "تأخذ على محمل الجد تهديد بوتين باستخدام الأسلحة النووية في النزاع مع أوكرانيا".

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وقال في مقابلة مع شبكة إي بي سي": "عليه أن يتوقع عواقب وخيمة إذا لجأ إلى ذلك"، في إشارة إلى لجوء الرئيس الروسي إلى السلاح النووي

خطاب غير مسؤول

كما شدد على أن "هذا خطاب غير مسؤول من قوة نووية عالمية"، بحسب ما نقلت فرانس برس..

إلى ذلك، أكد أن واشنطن تراقب الوضع الروسي الاستراتيجي بأفضل ما تستطيع حتى تتمكن من تغيير موقفها إذا لزم الأمر.، لكنه أردف أن لا شيء في الوقت الحاضر يشي بضرورة التغيير.

خطاب خطير

بدوره، شجب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ خطاب الرئيس الروسي الذي أكد فيه أنه مستعد لاستخدام "كل الوسائل" في ترسانته ضد الغرب. وقال ستولتنبرغ على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم "هذا خطاب نووي خطير ومتهور".

لكنه أشار إلى أن تلك التهديدات ليست بالجديدة، معتبراً أن "بوتين فعل ذلك مرات عدة من قبل". وختم مؤكد أن الناتو "سيحافظ على هدوئه وسيواصل دعم أوكرانيا".

وكان بوتين أعلن في وقت سابق التعبئة الجزئية للجيش الروسي، من أجل رفد جبهات القتال في أوكرانيا، مشددا على أنه لا يمزح بشأن سعيه لاستعمال كل الوسائل بما فيها أسلحة الدمار الشامل للدفاع عن بلاده وصيانة أمنها وأراضيها، بمواجهة ما وصفه بالابتزاز النووي الغربي.

أتى قرار سيد الكرملين هذا وسط تراجع للقوات الروسية خلال الأيام الماضية في شمال شرقي أوكرانيا لاسيما في إقليم خاركيف، إثر هجوم مضاد شنته القوات الأوكرانية قبل نحو أسبوعين لاستعادة بلدات ظلت أشهرا طويلة تحت السيطرة الروسية، حيث حققت تقدماً ملحوظاً.