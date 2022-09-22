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أميركا تفرض عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية

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People attend a protest over the death of Mahsa Amini, a woman who died after being arrested by the Islamic republic's morality police, in Tehran, Iran September 21, 2022. WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. BEST QUALITY AVAILABLE DUE TO LIGHTING CONDITIONS
من الاحتجاجات في طهران على وفاة مهسا أميني
احتجاجات إيران

أميركا تفرض عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية

استهدفت العقوبات التي تأتي على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني 6 أشخاص، من بينهم قائد القوات البرية بالحرس الثوري ورئيس "شرطة الأخلاق" ووزير المخابرا

العربية.نت

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أعلنت واشنطن، اليوم الخميس، فرض عقوبات اقتصادية على شرطة الأخلاق الإيرانية والعديد من المسؤولين الأمنيين لممارستهم "العنف بحق المتظاهرين"، وكذلك على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها.

وأعلنت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في بيان أن هذه العقوبات تستهدف "شرطة الأخلاق الإيرانية وكبار المسؤولين الأمنيين الإيرانيين المسؤولين عن هذا القمع".

واعتبرت أن هذه العقوبات "تثبت الالتزام الواضح" لإدارة الرئيس جو بايدن "لجهة الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق النساء في إيران والعالم".

من الاحتجاجات في إيران
من الاحتجاجات في إيران

واستهدفت العقوبات 6 أشخاص من بينهم قائد القوات البرية بالحرس الثوري ورئيس "شرطة الأخلاق" ووزير المخابرات.

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وتأتي هذه الخطوة بعد أن أثارت وفاة الشابة مهسا أميني في حجز للشرطة احتجاجات في أنحاء إيران.

وتوفيت مهسا أميني (22 عاماً) الأسبوع الماضي، بعدما ألقت شرطة الأخلاق في طهران القبض عليها بسبب ارتدائها "ملابس غير لائقة". ودخلت في غيبوبة خلال احتجازها. وقالت السلطات إنها ستفتح تحقيقاً للوقوف على سبب الوفاة.

وأثارت وفاة أميني غضباً في أنحاء إيران بشأن قضايا من بينها تقييد الحريات الشخصية بما يشمل فرض قيود صارمة على ملابس النساء، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الذي يترنح تحت وطأة العقوبات.

لشابة مهسا أميني
لشابة مهسا أميني
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