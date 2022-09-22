أميركا تشكر السعودية على وساطتها بشأن صفقة الأسرى

بعد إتمام صفقة تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا برعاية سعودية، شكر مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جاك سوليفان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحكومة المملكة على هذه المبادرة.

وقال سوليفان في تغريدة على تويتر، إن واشنطن تشكر السعودية لإدراج مواطنين أميركيين في تبادل الأسرى الذي أُعلن أمس.

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كما أضاف الأربعاء، أن أميركا ترحب بعملية تبادل الأسرى بين طرفي النزاع.

تسهيل إجراءات عودتهم

جاء ذلك بينما استلمت الجهات المعنية في السعودية الأسرى المحررين بعد نقلهم من روسيا إلى المملكة، وبدأت العمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.

أتى هذا عقب إعلان وزارة الخارجية السعودية أن الأمير محمد بن سلمان تدخّل لإنجاح صفقة تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، انطلاقاً من اهتماماته في تبني المبادرات الإنسانية تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية، وبفضل المساعي المستمرة له مع الدول ذات العلاقة.

وأضافت الوزارة في بيان الأربعاء، أن الوساطة أثمرت عن الإفراج عن 10 أسرى من مواطني المملكة المغربية، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، وكرواتيا.

كذلك شكرت حكومة الدولتين أي روسيا وأوكرانيا، على تعاونهما واستجابتهما للجهود التي بذلها ولي العهد للإفراج عن الأسرى.

المملكة تدعم الحل السياسي

يشار إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان أكد الثلاثاء، خلال استقباله في جدة رستم أومرييف المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني، على حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

وفي يونيو الماضي، عُقد اجتماع في الرياض بين وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، شدد فيه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد الاجتماع حينها، أن الموقف الخليجي من الأزمة في أوكرانيا موحد.

وتأتي تلك التطورات بينما يتحضّر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع عاجل اليوم بشأن أوكرانيا.