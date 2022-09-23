ترمب يرد على بوتين: يمكن أن ينتهي الصراع في أوكرانيا بحرب عالمية ثالثة
رد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على تلميح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستعداده استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، قائلاً إن الصراع ما كان يجب أن يحدث أبدًا، وأنه قد يؤدي إلى حرب عالمية.
وقال ترمب على منصته للتواصل الاجتماعي Truth Social إن الصراع لم يكن ليبدأ لو كان لا يزال في المكتب البيضاوي.
وتابع: "ولكن كما أوضحت للغاية لبعض الوقت، يمكن أن ينتهي الأمر الآن بالحرب العالمية الثالثة".
وأعلن بوتين، في وقت سابق يوم الأربعاء، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، أنه استدعى حوالي 300 ألف جندي احتياطي لتقديم تعزيزات في أوكرانيا، حيث يعاني جيشه مؤخرًا من انتكاسات.
واتهم الرئيس الروسي، الدول الغربية بـ "الابتزاز النووي"، وهدد باستخدام الأسلحة النووية الروسية. وقال: "هذه ليست خدعة".
وأوضح بوتين أن "أولئك الذين يحاولون ابتزازنا بالأسلحة النووية يجب أن يعلموا أن الرياح الجوية يمكن أن تستدير وتوجه نحوهم".
ووجه الرئيس الروسي تهديدات متكررة بشأن استخدام الأسلحة النووية منذ بدء الهجوم الشامل على أوكرانيا في فبراير.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي لبرنامج "صباح الخير يا أميركا" على قناة ABC ردا على تصريحات بوتين، إن الولايات المتحدة تأخذ تهديد بوتين على محمل الجد.
واستعادت أوكرانيا السيطرة على آلاف الكيلومترات المربعة من أراضيها كجزء من هجوم مضاد هذا الشهر.
-
هذه العناصر الغذائية المُصنعة تهدد بخطر الوفاة المبكرةتناول الأطعمة والمشروبات "فائقة المعالجة" يمكن أن يصيب بقائمة طويلة من الأضرار الصحية بداية من سوء التغذية والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية ووصولًا إلى الخرف صحة
-
خبراء: التعبئة بروسيا قد تطيل الحرب لكنها لن تغير الموازينأعلن بوتين الأربعاء "تعبئة جزئية" تشمل 300 ألف عنصر من الاحتياط، وهو عدد كبير مقارنة بـ190 ألف جندي تم نشرهم في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ فبراير العرب والعالم
-
هل أنت عبقري.. إذاً اكتشف ضيفي السيدة المختبئين بـ11 ثانيةتركت الصورة آلاف البالغين في حيرة من أمرهم وهم يحاولون العثور على الوجوه المخفية الأخيرة