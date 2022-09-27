نائبة الرئيس الأميركي ستزور المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

قال مسؤولون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إن نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس ستزور المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل الكوريتين يوم الخميس في مسعى لإظهار التزام واشنطن بأمن كوريا الجنوبية.

تأتي الزيارة، التي أُعلن عنها اليوم الثلاثاء، بعد أيام من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا باتجاه البحر ووسط مخاوف من تجربة نووية محتملة حيث فشلت محاولات إدارة الرئيس جو بايدن للتواصل مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

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وأكد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك سو زيارة هاريس علنا خلال اجتماع مع نائبة الرئيس الأمريكي في طوكيو، كما أكدها مسؤول أميركي لاحقا.

واتهم سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونغ واشنطن أمس الاثنين بانتهاج سياسات عدائية تتسبب في "حلقة مفرغة من التوتر والمواجهة".

ووصلت حاملة طائرات أميركية إلى المنطقة لإجراء تدريبات مشتركة مع البحرية الكورية الجنوبية هذا الأسبوع فيما وصفه كيم بأنه "عمل خطير للغاية" قد يدفع شبه الجزيرة الكورية إلى حافة الحرب.

وتتواجد نائبة الرئيس الأميركي في طوكيو على رأس وفد رئاسي أميركي لحضور جنازة رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي اليوم الثلاثاء.

وقال المسؤول الأميركي "بعد قرابة 70 عاما على الهدنة الكورية، ستؤكد الزيارة قوة التحالف بين سيول وواشنطن في مواجهة أي تهديدات" من جانب كوريا الشمالية.

أضاف المسؤول أن هاريس ستقوم بجولة في المنطقة منزوعة السلاح، وتلتقي بالجنود، وتتلقى إحاطة عملياتية من القادة الأميركيين بما يعكس التضحية المشتركة للجنود الأمريكيين والكوريين الجنوبيين، وتعيد التأكيد على الالتزام "الصارم" بأمن كوريا الجنوبية.

وقال هان "زيارتك للمنطقة منزوعة السلاح وسيول ستكون دلالة رمزية للغاية على التزاماتك القوية بالأمن والسلام في شبه الجزيرة الكورية".

وقام العديد من الرؤساء الأميركيين السابقين وبايدن نفسه قبل أن يصبح رئيسا بزيارة المنطقة منزوعة السلاح، لكن الرئيس السابق دونالد ترمب كان أول من التقى زعيما لكوريا الشمالية هناك عندما اجتمع مع كيم جونج أون في عام 2019 في إطار مساع باءت بالفشل لإقناع كيم بالتخلي عن برامجه النووية والصاروخية.

وعادة ما توصف المنطقة منزوعة السلاح بأنها آخر حدود الحرب الباردة في العالم وهي قائمة منذ الحرب الكورية 1950-1953 التي انتهت بهدنة وليس معاهدة سلام.