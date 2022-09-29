واشنطن وتل أبيب: ضرورة مواجهة تهديدات إيران ووكلائها

جددت الولايات المتحدة ضرورة مواجهة تهديدات إيران ووكلائها في المنطقة، وذلك على لسان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.

وبحث سوليفان مع نظيره الإسرائيلي إيال هولاتا، اليوم الخميس، في البيت الأبيض، أهمية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان في أسرع وقت ممكن.

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في غضون ذلك، شدد سوليفان على الحاجة إلى اتخاذ خطوات لتهدئة التوترات في الضفة الغربية، والاستمرار في اتخاذ خطوات لتحسين حياة الفلسطينيين، والتي تعتبر ضرورية للسلام والأمن والازدهار، وفق بيان للبيت الأبيض.

تهديدات إيران

وكان سوليفان قد التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في البيت الأبيض، الجمعة الماضي، لأكثر من ساعة، وناقش معه الصفقة المحتملة بشأن عودة إيران إلى الاتفاق النووي لعام 2015 والنشاط الإقليمي لها.

فيما قال البيت الأبيض حينها إن سوليفان وغانتس بحثا في واشنطن التزام أميركا بضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية. وأضاف البيت الأبيض في بيان أن سوليفان وغانتس ناقشا ضرورة مواجهة تهديدات إيران ووكلائها في المنطقة.

حقل كاريش

يذكر أن غانتس وجه تحذيرات عدة لزعيم حزب الله حسن نصر الله ومن وراءه إيران من عرقلة مفاوضات الحدود البحرية مع لبنان أو إلحاق ضرر بمنصة حقل كاريش.

ويجري الجانب الإسرائيلي واللبناني منذ أشهر طويلة مفاوضات عبر الوسيط الأميركي آموس هوكستين لترسيم الحدود البحرية المشتركة فيما من شأنه أن يساعد في تحديد موارد النفط والغاز لكل دولة، ويمهد الطريق لمزيد من عمليات الاستكشاف في البحر.