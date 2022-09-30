يدمر المدن في طريقه.. مشاهد مرعبة لإعصار إيان بأميركا

بعدما تسبب في خسائر بالمليارات في ولاية فلوريدا الأميركية، بدأ إعصار إيان، اليوم الجمعة، بضرب أجزاء من كارولاينا الجنوبية.

وواصل الإعصار مساره المدمر نحو كارولاينا الجنوبية، متسببا برياح تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر بالساعة وفيضانات "كارثية" في شرق وسط فلوريدا، وفقًا لمركز الأعاصير الوطني الأميركي.

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"الأسوأ في تاريخ فلوريدا"

بدوره، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، إن إعصار إيان قد يكون الأسوأ في تاريخ فلوريدا.

وخلال كلمة ألقاها عقب إحاطة إعلامية عن تأثيرات الإعصار وجهود الاستجابة الفيدرالية، تعهد بايدن بأن تتحمل الحكومة الفيدرالية كامل النفقات لرفع الآثار التي خلفها.

ووصل الإعصار إيان، الذي أصبح عاصفة استوائية، إلى جنوب غرب فلوريدا يوم الأربعاء، قبل أن يواصل مروره عبر الولاية، الخميس، مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة.

من المبكر تحديد الخسائر

ولا يزال تحديد حصيلة الخسائر مبكرا، لكن بعض الأضرار المادية الجسيمة كانت ظاهرة بعد ساعات قليلة على مرور إيان.

وعاين سكان فلوريدا، الأضرار "التاريخية" التي تسبب بها الإعصار الذي "دمّر" في طريقه بعض المدن، وقد يكون تسبب بمقتل شخصين بحسب وكالة فرانس برس نقلا عن حاكم الولاية.

اقتلع الأشجار

واقتلع الإعصار بعض الأشجار وأسقط أعمدة كهرباء وإشارات مرور، فيما غمرت الأمطار شوارع الميناء حيث كانت المياه تصل إلى أسفل الركبة.

في مواجهة هذه الأضرار، أعلن بايدن حالة كارثة طبيعية كبرى، في قرار سمح بمنح أموال فدرالية إضافية للمناطق المتضررة.