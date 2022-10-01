إعصار إيان مستمر.. فلوريدا تسجّل 23 ضحية

بعدما تسبب في خسائر بالمليارات في ولاية فلوريدا الأميركية، ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار إيان، اليوم الجمعة، إلى 23 قتيلا.

فقد أفادت السلطات الصحية في الولاية المنكوبة بأن الإعصار حصد حتى الآن 23 قتيلاً.

مادة اعلانية

الأسوأ في تاريخ فلوريدا

جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، أن إعصار إيان قد يكون الأسوأ في تاريخ فلوريدا.

وخلال كلمة ألقاها عقب إحاطة إعلامية عن تأثيرات الإعصار وجهود الاستجابة الفيدرالية، تعهد بايدن بأن تتحمل الحكومة الفيدرالية كامل النفقات لرفع الآثار التي خلفها.

ووصل الإعصار إيان، الذي أصبح عاصفة استوائية، إلى جنوب غرب فلوريدا يوم الأربعاء، قبل أن يواصل مروره عبر الولاية، الخميس، مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة.

حالة كارثة طبيعية كبرى

يذكر أن الضيف الثقيل كان اقتلع بعض الأشجار وأسقط أعمدة كهرباء وإشارات مرور، فيما غمرت الأمطار شوارع الميناء حيث كانت المياه تصل إلى أسفل الركبة.

ولمواجهة هذه الأضرار، أعلن بايدن حالة كارثة طبيعية كبرى، في قرار سمح بمنح أموال فدرالية إضافية للمناطق المتضررة.