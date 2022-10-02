44 قتيلاً في إعصار فلوريدا.. وبايدن يتفقد الولاية الأربعاء

أسفر الإعصار "إيان" عن مقتل 44 شخصا في فلوريدا بجنوب الولايات المتحدة، وفقا لحصيلة جديدة أصدرتها السلطات مساء السبت.

وقال جهاز الطب الشرعي في فلوريدا "هناك الآن 44 وفاة تُعزى إلى الإعصار إيان". وكانت السلطات قالت في وقت سابق إن حصيلة ضحايا الإعصار بلغت 25 قتيلا.

مادة اعلانية

ومن جانبه، أعلن البيت الأبيض، السبت، أن الرئيس جو بايدن سيتوجّه الأسبوع المقبل إلى بورتوريكو وفلوريدا، لمعاينة الأضرار التي سبّبها الإعصاران فيونا وإيان.

وكتبت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير على تويتر، أنّ بايدن والسيّدة الأولى جيل بايدن سيتوجّهان، الاثنين، إلى بورتوريكو التي عانت دمارًا كبيرًا جرّاء إعصار "فيونا" الشهر الماضي. أمّا الأربعاء، فيتوجّه بايدن إلى فلوريدا، حيث تسبّب الإعصار "إيان" في دمار شامل وخلّف عشرات القتلى.