44 قتيلاً في إعصار فلوريدا.. وبايدن يتفقد الولاية الأربعاء
بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن سيتوجّهان، الاثنين، إلى بورتوريكو التي عانت دماراً كبيراً جراء إعصار "فيونا" الشهر الماضي
أسفر الإعصار "إيان" عن مقتل 44 شخصا في فلوريدا بجنوب الولايات المتحدة، وفقا لحصيلة جديدة أصدرتها السلطات مساء السبت.
وقال جهاز الطب الشرعي في فلوريدا "هناك الآن 44 وفاة تُعزى إلى الإعصار إيان". وكانت السلطات قالت في وقت سابق إن حصيلة ضحايا الإعصار بلغت 25 قتيلا.
ومن جانبه، أعلن البيت الأبيض، السبت، أن الرئيس جو بايدن سيتوجّه الأسبوع المقبل إلى بورتوريكو وفلوريدا، لمعاينة الأضرار التي سبّبها الإعصاران فيونا وإيان.
وكتبت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير على تويتر، أنّ بايدن والسيّدة الأولى جيل بايدن سيتوجّهان، الاثنين، إلى بورتوريكو التي عانت دمارًا كبيرًا جرّاء إعصار "فيونا" الشهر الماضي. أمّا الأربعاء، فيتوجّه بايدن إلى فلوريدا، حيث تسبّب الإعصار "إيان" في دمار شامل وخلّف عشرات القتلى.
-
تركيا.. تحييد 23 من "العمال الكردستاني" بغارات شمال العراقالغارات التي تمت في 27 سبتمبر الماضي، استهدفت مواقع الحزب في أسوس التي تبعد عن الحدود التركية العراقية 140 كيلومتراً العراق
-
سول: نشطاء يشتبكون مع الشرطة لإطلاق بالونات مناهضة لكيمحملت إحدى البالونات لافتة كتبت عليها عبارة "البشرية بأكملها تدين كيم جونغ أون الذي يهدد بضرب (كوريا الجنوبية) بشكل استباقي بالصواريخ النووية" العرب والعالم
-
ترجيحات بإعلان ترمب خططه لانتخابات الرئاسة في نهاية نوفمبرالسيناتور تيد كروز: العالم بأسره سيتغير اعتماداً على ما يقرره دونالد ترمب أميركا