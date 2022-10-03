أوستن: تهديدات بوتين باستخدام النووي قد لا تكون خدعة

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما لا يخادع في تهديداته باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.

وأوضح أوستن، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" CNN الأميركية، مساء الأحد: "لا توجد ضوابط تحكم تصرفات وأفعال بوتين. لقد اتخذ قراراً غير مسؤول بغزو أوكرانيا، يمكنه اتخاذ أي قرار آخر".

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ووصف أوستن تهديدات بوتين بأنها "غير مسؤولة"، مشيراً إلى أن "هذا النوع من التهديدات ليس من المفترض أن نسمعه من قادة الدول الكبيرة ذات القدرات العالية".

واتُهم بوتين الأسبوع الماضي بـ"قعقعة السيوف النووية"، بعد أن هدد باستخدام الترسانة النووية الروسية لحماية الأراضي الأوكرانية التي تم ضمها بعد استفتاءات غير مشروعة.

ويدرس مسؤولو البيت الأبيض سبل الرد على تهديدات بوتين، بما في ذلك عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي، أو الرد العسكري، وفقاً لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times، لكن الاحتمال الأكبر هو أن يكون الرد هو عبارة عن هجوم مضاد من قبل القوات الأوكرانية باستخدام أسلحة تقليدية قدمها الغرب.

ووفقاً لمسؤولين أميركيين، من المحتمل ألا يستخدم بوتين الأسلحة النووية على الفور، وبدلاً من ذلك، رجح المسؤولون أن تبدأ روسيا حملة تخريب إلكترونية في جميع أنحاء أوروبا، وأن تستهدف كبار المسؤولين في أوكرانيا، أو تضرب بنية كييف التحتية.

وقد يكون الهدف من التهديد النووي لبوتين هو تخويف الغرب لإعادة التفكير في دعمه لأوكرانيا، أو إجبار كييف على التفاوض من موقف ضعيف.

ويواجه الرئيس الروسي ضغوطاً متزايدة من المتشددين في روسيا بعد خسارة بلدة ليمان الاستراتيجية في منطقة دونيتسك.

وكان الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، دعا الجيش الروسي، السبت، إلى استخدام "أسلحة نووية محدودة القوة" في أوكرانيا.

والأسبوع الماضي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يأخذ التهديدات النووية الروسية على محمل الجد، ولا يعتقد أن بوتين يخادع في هذه التهديدات.

وأضاف زيلينسكي، في مقابلة مع قناة "سي بي إس نيوز" CBS News الأميركية: "ربما بالأمس كانت خدعة. الآن، يمكن أن تكون حقيقة واقعة"، مؤكداً أن بوتين يريد تخويف العالم بأسره.

وقبلها، اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن روسيا بانتهاك المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة بشنها عملية عسكرية في أوكرانيا، وقال إن موسكو تلقي تهديدات "غير مسؤولة" باستخدام الأسلحة النووية.

وفي حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، انتقد بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشن حرب غير مبررة دفعت نحو 40 من أعضاء الأمم المتحدة لمساعدة أوكرانيا في القتال بالتمويل والأسلحة.