بايدن لزيلينسكي: لن نعترف بضم موسكو مناطق أوكرانية

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء أن واشنطن لن تعترف أبدا بضم روسيا لأراض أوكرانية.

وقال البيان إن بايدن "تعهد بمواصلة دعم أوكرانيا في دفاعها عن نفسها في مواجهة العدوان الروسي مهما طال الأمد".

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كما أكد أن واشنطن ستزود كييف بمساعدات أمنية جديدة بقيمة 625 مليون دولار أميركي، تشمل راجمات صواريخ (هيمارس).

وقالت وزارة الخارجية إن هذه الشحنة إلى الجيش الأوكراني تشمل على وجه الخصوص أربع قاذفات هيمارس جديدة.

كما أدت أنظمة إطلاق الصواريخ عالية الدقة والقوية هذه دورًا مهمًا في التطورات العسكرية الأوكرانية الأخيرة.

ويشمل الجزء المتبقي من المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة على وجه الخصوص 32 مدفع هاوتزر وعشرات الآلاف من الذخائر الخفيفة وذخيرة المدفعية وأنظمة الألغام و200 عربة مدرعة.

ضم 4 مناطق أوكرانية

وكان بوتين أعلن في 30 سبتمبر في احتفال حاشد بالساحة الحمراء في موسكو، قرار الضم، ووقع ممثلو تلك المناطق على المراسيم، على وقع التصفيق الحار.

إلا أن تلك الخطوة أثارت انتقادات عارمة، وتأكيدات دولية بأن هذا القرار لن يغير شيئاً على الصعيد الدولي، لاسيما أنه لاغ ويعارض القوانين الدولية، لاسيما أن الاستفتاءات التي أجريت في تلك المناطق جرت تحت "ضغط الاحتلال الروسي".

كما أثارت تلك الخطوة تساؤلات عدة، خصوصا مع مواجهة القوات الروسية واجهت ضربة قاسية قبل يومين، بخسارتها بلدة ليمان المهمة في دونيتسك، كما تراجعت قليلاً أيضا في بعض المواقع بخيرسون.

ويسيطر الروس حالياً على 72% من مدينة زابوريجيا، بحسب ما أكد معهد دراسات الحرب (آي إس دبليو) الأميركي، فيما تقع نحو 80 بالمئة من أراضي خيرسون وعاصمتها التي تحمل الاسم نفسه تحت القبضة الروسية، مع تراجع طفيف حصل خلال الفترة الماضية.