ترمب يقاضي "CNN".. ويطالب بـ475 مليون دولار تعويض
يدعي أن شبكة الأخبار صعدت حملة تشهير ضده مؤخرًا، لأنها تخشى أن يترشح لإعادة انتخابه في 2024
رفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب دعوى قضائية على شبكة "CNN" بتهمة التشهير، مدعيا أن شبكة الأخبار صعدت حملة تشهير ضده مؤخرًا، لأنها تخشى أن يترشح لإعادة انتخابه في عام 2024.
وقال محامو الرئيس السابق في الدعوى، إن شبكة "CNN" حاولت تشويه سمعة ترمب "بسلسلة من التسميات الفاضحة والكاذبة، والتشهير أكثر من أي وقت مضى، مثل "العنصري" و"التابع لروسيا" و"العصيان" و"هتلر" في نهاية المطاف.
وقدمت الأوراق الرسمية الإثنين في محكمة اتحادية في فورت لودرديل في فلوريدا وطالب ترمب بتعويضات لا تقل عن 475 مليون دولار ، بحسب الادعاء.
وكتب محامو ترمب: "إلى جانب إبراز أي معلومات سلبية عن المدعي وتجاهل جميع المعلومات الإيجابية عنه، سعت "CNN" إلى استخدام تأثيرها الهائل - كما يُزعم كمصدر إخباري" موثوق "- لتشويه سمعة المدعي في أذهان مشاهديها وقرائها من أجل هزيمته سياسياً".
تأتي الدعوى في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس السابق تحقيقا جنائيا من قبل وزارة العدل بتهمة الاحتفاظ بسجلات حكومية في منطقته بمار الاجو بفلوريدا بعد تركه منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021.
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