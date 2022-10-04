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ترمب يقاضي "‏CNN‏".. ويطالب بـ475 مليون دولار تعويض

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cnn trump election shutterstock
أرشيفية
ترمب

ترمب يقاضي "‏CNN‏".. ويطالب بـ475 مليون دولار تعويض

يدعي أن شبكة الأخبار صعدت حملة تشهير ضده مؤخرًا، لأنها تخشى أن ‏يترشح لإعادة انتخابه في 2024

دبي - العربية.نت

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رفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب دعوى قضائية على شبكة "‏CNN‏" بتهمة ‏التشهير، مدعيا أن شبكة الأخبار صعدت حملة تشهير ضده مؤخرًا، لأنها تخشى أن ‏يترشح لإعادة انتخابه في عام 2024.‏

وقال محامو الرئيس السابق في الدعوى، إن شبكة "‏CNN‏" حاولت ‏تشويه سمعة ترمب "بسلسلة من التسميات الفاضحة والكاذبة، والتشهير أكثر من أي ‏وقت مضى، مثل "العنصري" و"التابع لروسيا" و"العصيان" و"هتلر" في نهاية ‏المطاف.

وقدمت الأوراق الرسمية الإثنين في محكمة اتحادية في فورت لودرديل في فلوريدا ‏وطالب ترمب بتعويضات لا تقل عن 475 مليون دولار ، بحسب الادعاء.‏

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وكتب محامو ترمب: "إلى جانب إبراز أي معلومات سلبية عن المدعي وتجاهل ‏جميع المعلومات الإيجابية عنه، سعت ‏"CNN"‏ إلى استخدام تأثيرها الهائل - كما يُزعم ‏كمصدر إخباري" موثوق "- لتشويه سمعة المدعي في أذهان مشاهديها وقرائها من أجل ‏هزيمته سياسياً".‏

تأتي الدعوى في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس السابق تحقيقا جنائيا من قبل وزارة العدل بتهمة الاحتفاظ بسجلات حكومية في منطقته بمار الاجو بفلوريدا بعد تركه منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021.

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