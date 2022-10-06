الخارجية الأميركية: نتواصل مع السعودية بشأن قضايا مختلفة وبشكل منتظم
بايدن: أشعر بخيبة أمل من قرار أوبك+ وأدرس الخيارات
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قالت الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، إنه ليس لديها خطط لنقل القوات الأميركية من السعودية والإمارات في أعقاب قرار أوبك+.
وأضافت الخارجية الأميركية: "نحن على تواصل مع السعودية بشأن قضايا مختلفة وبشكل منتظم".
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وعبر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، عن خيبة أمله بشأن الخطط التي أعلنتها دول أوبك+ لخفض إنتاج النفط، وقال إن الولايات المتحدة تدرس البدائل المتاحة لديها.
ووافقت مجموعة أوبك+ على تخفيضات حادة في الإنتاج، أمس الأربعاء، لتقلص الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من شح المعروض، مما يزيد احتمال ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني والتي يدافع فيها الديمقراطيون بزعامة بايدن عن أغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ.
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