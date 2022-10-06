اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
السعودية وأمريكا
تعبيرية

الخارجية الأميركية: نتواصل مع السعودية بشأن قضايا مختلفة وبشكل منتظم

بايدن: أشعر بخيبة أمل من قرار أوبك+ وأدرس الخيارات

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، إنه ليس لديها خطط لنقل القوات الأميركية من السعودية والإمارات في أعقاب قرار أوبك+.

وأضافت الخارجية الأميركية: "نحن على تواصل مع السعودية بشأن قضايا مختلفة وبشكل منتظم".

وعبر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، عن خيبة أمله بشأن الخطط التي أعلنتها دول أوبك+ لخفض إنتاج النفط، وقال إن الولايات المتحدة تدرس البدائل المتاحة لديها.

وزير ألماني ينتقد أميركا: تبيع الغاز الطبيعي لنا بأسعار "فلكية"! طاقة نفط وغاز وزير ألماني ينتقد أميركا: تبيع الغاز الطبيعي لنا بأسعار "فلكية"!

ووافقت مجموعة أوبك+ على تخفيضات حادة في الإنتاج، أمس الأربعاء، لتقلص الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من شح المعروض، مما يزيد احتمال ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني والتي يدافع فيها الديمقراطيون بزعامة بايدن عن أغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
واشنطن بوست: هذا ما يخطط بوتين لفعله في عيد ميلاده الـ 70 واشنطن بوست: هذا ما يخطط بوتين لفعله في عيد ميلاده الـ 70
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط