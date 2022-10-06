تقرير أميركي: واشنطن تهدف لتحويل تايوان إلى "مخزن أسلحة كبير"

أفاد تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" New York Times، الأربعاء، بأن أميركا تخطط لتحويل تايوان إلى مستودع أسلحة لتمكين تايوان من الصمود في حالة وقوع هجوم أو حصار صيني.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين القول إن تايوان بحاجة إلى التحول لـ"مخزن أسلحة كبير"، وقد سرّعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بيع الأسلحة لتايوان مثل الدبابات والصواريخ المضادة للسفن.

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وفي سبتمبر الفائت، وافقت الولايات المتحدة على بيع أسلحة بقيمة 1.1 مليار دولار أميركي لتايوان والتي تضمنت نظام رادار تحذيري و 60 صاروخًا مضادًا للسفن وصواريخ جوية تكتيكية.

واتهمت الصين الولايات المتحدة بإرسال "إشارات خاطئة وخطيرة للغاية" إلى تايوان بعد أن أبلغ وزير الخارجية الأميركي نظيره الصيني، مؤخراً أن الحفاظ على السلام والاستقرار في تايوان أمر بالغ الأهمية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية للصحفيين إن تايوان كانت المحور الذي دارت حوله المحادثات "المباشرة والصادقة" على مدى 90 دقيقة بين وزيري الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والصيني وانغ يي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف المسؤول "من جانبنا، أوضح وزير الخارجية أن الحفاظ على السلام والاستقرار عبر المضيق أمر مهم للغاية، وفقا لسياسة صين واحدة التي نلتزم بها منذ زمن طويل ولم تتغير".

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان بشأن الاجتماع، إن الولايات المتحدة ترسل "إشارات خاطئة وخطيرة للغاية" بشأن تايوان، وإنه كلما زاد نشاط استقلال تايوان كلما قل احتمال التوصل إلى تسوية سلمية.

ونقلت الوزارة عن وانغ قوله إن "قضية تايوان شأن صيني داخلي ولا يحق للولايات المتحدة التدخل في الطريقة التي يتم استخدامها لحلها".

وتصاعدت التوترات بشأن تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان وتعهد صريح من الرئيس الأميركي جو بايدن بالدفاع عن الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي.