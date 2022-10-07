تقرير: مسؤولون أميركيون تفاجأوا من تصريحات بايدن النووية

قال العديد من المسؤولين الأميركيين لشبكة CNN إن تحذير الرئيس جو بايدن المخيف ليلة الخميس من أن العالم يواجه أعلى احتمال لوقوع حرب نووية منذ 60 عامًا لم يكن مستندًا إلى أي معلومات استخباراتية جديدة حول نوايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو تغييرات في الموقف النووي لروسيا، حيث لا تزال الولايات المتحدة لا ترى أي دليل على أن بوتين يتجه نحو استخدام السلاح النووي الروسي، ولا توجد أي معلومات استخباراتية تظهر أنه قرر القيام بذلك.

لكن تصريحات بايدن التي صيغت بعبارات واضحة أكثر مما استخدمه المسؤولون الأميركيون الآخرون حتى الآن، عكست المخاوف المتزايدة داخل إدارته بشأن خطر قيام روسيا بضربة نووية في أوكرانيا، حيث واجهت القوات الروسية مؤخرًا سلسلة من الهزائم.

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وفاجأ تقييم بايدن الواضح العديد من كبار المسؤولين الأميركيين، ويرجع ذلك إلى حد كبير للافتقار إلى أي معلومات استخباراتية جديدة تدعم هذه التصريحات واللغة القاتمة التي استخدمها بايدن.

وقال أحد كبار المسؤولين في الإدارة، إن بايدن كان يتحدث "بصراحة" في تصريحاته في حفل جمع تبرعات ديمقراطي في نيويورك، مما يعكس القلق المتزايد على أساس التهديدات النووية الأخيرة لبوتين.

ولطالما كان التهديد كبيرًا في أذهان مسؤولي الأمن القومي بالإدارة، ولم تؤد الإخفاقات الروسية في ساحة المعركة إلا إلى رفع مستوى المناقشات المنتظمة والتخطيط للطوارئ حول هذه القضية.

لكن لم تكن هناك لحظة أو إحاطة أو معلومات جديدة تفيد بأن بايدن كان مطلعاً على ذلك يشير إلى أي تحول فعلي في الموقف الروسي.

وفي صباح اليوم التالي لتصريحات بايدن، قال مسؤولو الإدارة إن الموقف النووي للولايات المتحدة لم يتغير.

وقال أحد المسؤولين عن الاستعدادات الأميركية "موقفنا لم يتغير، إذا كان هناك جزء جديد من المعلومات المثيرة للقلق فمن الواضح أنها ستغير ذلك".

وببساطة ليس هناك الكثير من السوابق إن وجدت في العقود الستة الماضية من تحذير رئيس صريح من كارثة نووية تلوح في الأفق.

وكان الاختلاف في النبرة بين بايدن وكبار مسؤولي الأمن القومي مدهشًا، حيث ابتعد الرئيس بحدة عن الجهود المنسقة للتحذير بهدوء من الحرب النووية ولكن دون تصعيد أي شيء خطابيًا.

ومع ذلك، فإن تصريحات بايدن، كما أشار أحد المسؤولين، تعكس حقيقة من الصعب إدراكها بسبب مزيج من حرب بعيدة وعصر ما بعد الحرب الباردة، واختفاء التهديدات النووية من المخاطر اليومية.

لكن هذه المخاطر نمت بشكل حاد في الأشهر الثمانية الماضية حتى لو لم يكن هناك دليل ملموس على أن بوتين قد اتخذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه.

ودفعت تهديدات بوتين بالسلاح النووي مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إلى التحذير من "عواقب كارثية" أواخر الشهر الماضي إذا تحركت موسكو لاستخدام الأسلحة النووية، حيث زاد بوتين من حدة لهجته منذ ذلك الحين. وتعمل تصريحات بايدن كنافذة على نقاش حقيقي للغاية ومستمر داخل إدارته في محاولة لمعايرة الاستجابة لتلك البيئة.

ويقول المسؤولون إن تصريحاته غير الرسمية في حملة جمع التبرعات تميل إلى أن تكون نافذة قصيرة على المخاوف أو المناقشات الحقيقية التي يتصارع معها بايدن في الوقت الحالي.

وعادة ما يتم عقد حملات التبرع مع بضع عشرات من المتبرعين فقط، وتعد حفلات جمع التبرعات لبايدن مناسبات أكثر حميمية، حيث يتحدث غالبًا من خلال الملاحظات المكتوبة بخط اليد لكنه يتبع بشكل فضفاض النص الذي كتبه لنفسه كما هو الحال في مناسباته العامة، ويتحدث بايدن من ميكروفون محمول أثناء جمع التبرعات وعادة ما يتجول في جميع أنحاء الغرفة أثناء حديثه.

ويُسمح للصحافيين بالاستماع إلى تصريحات الرئيس والإبلاغ عنها ولكن لا يُسمح لهم بتصويرها، وهي الاتفاقية التي بدأت أثناء رئاسة أوباما.

وكانت إشارة بايدن إلى أزمة الصواريخ الكوبية جديرة بالملاحظة، لأنها كانت المرة الأخيرة التي تحدث فيها رئيس أميركي بشكل علني عن مخاطر كارثة وشيكة محتملة، ولكن أيضًا لأن ذكراها الستين لم يتبق منها سوى أيام قليلة.

لكن مسؤولي البيت الأبيض راقبوا عن كثب ودرسوا بحثًا عن أدلة في خطاب بوتين الأسبوع الماضي ومثل خطابه قبل الغزو مباشرة، فقد أثار الإنذارات.

وقال أحد المسؤولين إن هذا كان عنصرًا في العديد من المناقشات الداخلية في الأيام الأخيرة، مما يسلط الضوء على أنه في حين أن العالم قد يتجاهل أحدث تصريحات بوتين في شهور والتي تبدو منفصلة عن الواقع الواضح، فإن بايدن "لا يتمتع بهذه الرفاهية".

ووصف أحد المسؤولين الخطاب الروسي بأنه "مجنون"، وفي حين أن ذلك عزز وجهة نظر الولايات المتحدة بشأن الضعف والعزلة الروسية، فقد زاد أيضًا من القلق بشأن استعداد بوتين للتصعيد إلى ما بعد مستوى التفاعل العقلاني.