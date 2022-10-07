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South Korean and U.S. Naval Vessels including aircraft carrier USS Ronald Reagan take part in a joint navy exercise off South Korea coast, in this handout photo provided by South Korean Navy and relased by Yonhap on September 29, 2022. South Korean Navy/Yonhap via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. SOUTH KOREA OUT. NO RESALES. NO ARCHIVE.
تدريبا مشتركة سابقة شاركت فيها حاملة الطائرات رونالد ريغان قبالة كوريا الجنوبية في سبتمبر الماضي
صراع الكوريتين

حاملة طائرات أميركية وسفن كورية جنوبية تبدأ مناورات جديدة

تأتي التدريبات بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين في البحر الخميس، ثم حلقت في وقت لاحق بطائرات حربية بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية

العربية.نت
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قال الجيش الكوري الجنوبي إن سيول وواشنطن بدأتا تدريبات بحرية مشتركة باستخدام حاملة طائرات أميركية وسفن كورية الجمعة، وذلك بعد يوم من إطلاق بيونغ يانغ المزيد من الصواريخ الباليستية وطائراتها الحربية في تصعيد للتوترات مع خصومها.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن التدريبات البحرية ستجرى في المياه قبالة الساحل الشرقي للبلاد في السابع والثامن من أكتوبر. وتأتي التدريبات بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين في البحر يوم الخميس، ثم حلقت في وقت لاحق بطائرات حربية بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة: "سنواصل تعزيز قدراتنا العملياتية واستعدادنا للرد على أي استفزازات من قبل كوريا الشمالية من خلال تدريبات مشتركة مع.. حاملة الطائرات الأميركية رونالد ريغان ومجموعتها القتالية".

وشاركت المجموعة القتالية الأميركية بالفعل في مناورات دفاع صاروخي ثلاثية مع سفن حربية من اليابان وكوريا الجنوبية هذا الأسبوع، في أعقاب اختبار يوم الثلاثاء أطلقت خلاله كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً حلق فوق جزء من اليابان.

تجربة صاروخية كورية شمالية الثلاثاء الماضي
تجربة صاروخية كورية شمالية الثلاثاء الماضي
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وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان إن كبار مسؤولي الدفاع من اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة ناقشوا آخر التطورات في اتصال اليوم الجمعة، ونددوا بعمليات الإطلاق الكورية الشمالية واتفقوا على أن التدريبات البحرية الثلاثية الأخيرة حسنت قدرتهم على الاستجابة لكوريا الشمالية.

ودفعت مناورة القصف النادرة، باستخدام ما لا يقل عن ثماني طائرات مقاتلة كورية شمالية وأربع قاذفات قنابل يوم الخميس، كوريا الجنوبية لنشر 30 مقاتلة. وحلقت الطائرات الحربية على جانبي الحدود شديدة التحصين وسط تصاعد التوترات بشأن سلسلة تجارب صاروخية أجرتها بيونغ يانغ.

وتنظر كوريا الشمالية إلى التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على أنها تجربة لغزو البلاد. وقد ترد كوريا الشمالية على التدريبات الجديدة بمزيد من التجارب الصاروخية.

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