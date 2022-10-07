قتيل و5 جرحى بهجوم بسلاح أبيض في لاس فيغاس

أعلنت شرطة لاس فيغاس الأميركية مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين على الأقل الخميس في هجوم بسلاح أبيض خارج كازينو في المدينة.

وأوضحت الشرطة عبر تويتر "حتى الآن، تم تحديد ستة ضحايا على الأقل. توفيت إحدى الضحايا"، مضيفة أنها "أوقفت" المشتبه به وفتحت تحقيقا.

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وتابعت أن بقية ضحايا الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من الصباح "ينقلون الى المستشفى" ومدى إصاباتهم "غير معروف".

ووقع الهجوم أمام كازينو في جادة "ستريب" الممتدة لكيلومترات والمليئة بمباني الكازينوهات.

وأنشئت المدينة في وسط صحراء نيفادا عام 1905، وقد رسخت نفسها عاصمة للمقامرة والكازينوهات والكحول في الولايات المتحدة.