ماسك: بايدن كبير في السن لولاية ثانية

قال رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك،إن الرئيس جو بايدن كبير في السن لولاية ثانية. وأضاف في حديث لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "لست مضطرا لأن تكون بعيدا جدا عن متوسط ​​عمر السكان، حيث سيكون من الصعب جدا البقاء على اتصال وربما يكون اختلاف جيل واحد عن متوسط ​​العمر جيدا، لكن عندما يكون لديك بالفعل أحفاد، لا أعرف كيف يمكنك البقاء على اتصال مع الناس؟".

وأكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في وقت سابق أن الرئيس الأميركي جو بايدن يخطط لخوض الانتخابات المقبلة التي ستجرى في عام 2024.

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وقالت ميغان مكاردل، كاتبة في "واشنطن بوست"، إن التغيير في حظوظ بايدن على مدى السنوات العشر الماضية ملحوظ للغاية، وسلوكه أمام الجمهور يلقي بظلال من الشك على إمكانية إعادة انتخابه.

وفي وقت سابق، حاول بايدن، خلال مؤتمر في واشنطن، العثور على عضو مجلس النواب الأميركي، جاكي فالورسكي، التي توفيت في حادث في أغسطس 2022.

وكان بايدن أصدر الخميس تحذيرا مخيفا من أن العالم يواجه أعلى احتمال لوقوع حرب نووية منذ 60 عامًا، ما فاجأ العديد من المسؤولين الأميركيين الذين قالوا لشبكة CNN إن التحذير لم يكن مستندًا إلى أي معلومات استخباراتية جديدة حول نوايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو تغييرات في الموقف النووي لروسيا، حيث لا تزال الولايات المتحدة لا ترى أي دليل على أن بوتين يتجه نحو استخدام السلاح النووي الروسي، ولا توجد أي معلومات استخباراتية تظهر أنه قرر القيام بذلك.