اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
FILE - In this June 20, 2021 file photo, Robert Malley, US Special Envoy for Iran, is shown in Vienna, Austria. The United States' top negotiator for Iran nuclear talks made the case to lawmakers Wednesday, May 25, 2022, for sticking with what may be a last try for a deal reimposing limits on Iran’s nuclear development, despite Iran closing in on completing a bomb-capable nuclear program. Malley, President Joe Biden’s envoy to negotiations aimed at getting the U.S. and Iran back in a breached 2015 Iran nuclear deal, faced lawmakers on the Senate Foreign Relations Committee. (AP Photo/Florian Schroetter)
المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي
نووي إيران

واشنطن: طلبات إيران التي لا تنتهي وراء فشل إحياء اتفاق النووي

الممثل الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي: لا نسعى لتغيير نظام طهران لكننا نريد حكومة تحترم حقوق شعبها

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير النظام في طهران، بل "تريد حكومة تحترم الحقوق الأساسية لشعبها".

وقالت الإذاعة الوطنية الأميركية العامة، إن تصريحات مالي جاءت رداً على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مقابلة أجرتها معه الإذاعة مؤخراً، وقال فيها إنه يؤكد للأميركيين أنه لن يكون هناك تغيير للنظام في إيران.

ونقلت الإذاعة عن مالي قوله، إن سياسة واشنطن هي "سياسة دعم لأناس يحتجون سلمياً، لأنهم يريدون أن يكون بمقدورهم عدم ارتداء الحجاب، أو أن يعيشوا حياتهم بطرق عادية، ومع ذلك يواجهون نظاماً قمعياً".

من الاحتجاجات في طهران هذا الشهر
من الاحتجاجات في طهران هذا الشهر
إيران.. المراهقة سارينا ضحية الاحتجاجات أم الانتحار؟ إيران احتجاجات إيران إيران.. المراهقة سارينا ضحية الاحتجاجات أم الانتحار؟

ورداً على تصريحات عبد اللهيان بأن الأطراف المشاركة في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي قريبة جداً من التوصل لاتفاق، قال مالي إن جميع المشاركين في مفاوضات الاتفاق النووي كانوا قد توصلوا بالفعل إلى توافق حول إحيائه في مارس الماضي ثم في أغسطس الماضي، لكن إيران كانت تتقدم بطلبات جديدة في كل مرة.

كما أشار مالي إلى أن طلبات إيران "كانت إما غير واقعية أو أنها لا علاقة لها بالمحادثات النووية".

وفيما يتعلق بالأميركيين المحتجزين في إيران، قال مالي إن واشنطن تواصل مناقشات غير مباشرة مع إيران لتأمين إطلاق سراح هؤلاء المحتجزين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بقيادة امرأة.. يوم مشهود للمتظاهرين الإيرانيين أحرقوا خلاله ساحة الخميني بقيادة امرأة.. يوم مشهود للمتظاهرين الإيرانيين أحرقوا خلاله ساحة الخميني
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط