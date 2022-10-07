تقرير: نجل الرئيس بايدن متهم بـ "الكذب" بشأن قضية شراء أسلحة
إعلام: توجيه الاتهام إلى هانتر بايدن أصبح الآن بيد الادعاء العام في ولاية ديلاوير
نقلت "CNBC" عن مكتب فيدرالي قوله إن لديه ما يكفي لتوجيه الاتهام لهانتر بايدن بالتهرب الضريبي وشراء أسلحة.
واشارت الى أن نجل الرئيس بايدن متهم بالكذب بشأن قضية شراء أسلحة.
واضافت CNBC أن توجيه الاتهام إلى هانتر بايدن أصبح الآن بيد الادعاء العام في ولاية ديلاوير.
وقبل نحو شهرين، علمت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية أن أكثر من 150 معاملة مالية تتعلق بشؤون الأعمال التجارية العالمية الخاصة بشركة هانتر أو جيمس بايدن شقيق الرئيس تم تمييزها على أنها مقلقة من قبل البنوك الأميركية وتحتاج مزيدا من المراجعة. وشملت بعض هذه المخاوف التحويلات المالية الكبيرة. وقد تشير مثل هذه المراجعات المصرفية إلى مشاكل أعمق، أو قد تكون غير ضارة.
وركزت المجموعات المحافظة الأميركية لمدة ثلاث سنوات على الأنشطة التجارية السابقة لهنتر بايدن نجل الرئيس بايدن.
وكان هانتر بايدن هدفا منتظما للرئيس الأميركي السابق دونالد دونالد ترمب. وانتقد معسكر الرئيس السابق نجل بايدن تكرارا بأن له مصالح اقتصادية في أوكرانيا والصين في وقت كان والده نائبا للرئيس السابق باراك أوباما (2009-2017).
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