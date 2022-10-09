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مايك بومبيو (أرشيفية من فرانس برس)
مايك بومبيو (أرشيفية من فرانس برس)

بومبيو: تصريحات بايدن متهورة وترهب الشعب الأميركي

واشنطن - بندر الدوشي 
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انتقد وزير الخارجية الأميركي الأسبق مايك بومبيو يوم الأحد تصريحات الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي، والتي حذر فيها من احتمال استخدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للأسلحة النووية.

وقال بومبيو لقناة "فوكس نيوز" إن تصريحات بايدن تمثل "مخاطرة رهيبة للشعب الأميركي"، واضفاً إياها بالمتهور.

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كما أضاف بومبيو، الذي خدم في عهد الرئيس السابق ترامب، أن إدارة بايدن ستكون أكثر فاعلية في "تنفيذ الدبلوماسية الهادئة".

وتابع قائلاً "يجب أن نفعل ذلك، وآمل أن يفعلوا ذلك بهدوء".

أما بشأن تفجير جسر القرم، قأوضح أن ذلك مؤشر على أن القوات الروسية تكافح، وأشار إلى أن "الجيش الروسي يفشل فشلا ذريعاً".

كيربي يوضح

من جانبه، أوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي مقابلة على قناة "إي بي سي" أن بايدن كان يقصد في تصريحاته أن "المخاطر كبيرة في الوقت الحالي".

فيما قال الأدميرال المتقاعد مايك مولين، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة، إنه قلق بشأن اللغة المستخدمة حول هذه القضية.

وتابع "نحن على وشك الوصول إلى قمة التصريحات التي تستخدم لغة التهديد وأعتقد أننا بحاجة إلى التراجع عن ذلك قليلاً والقيام بكل ما في وسعنا لمحاولة الوصول إلى طاولة الحوار لمحاولة حل هذا الأمر".

"أسوأ كارثة"

يذكر أن بايدن حذر الأسبوع الماضي من أن الولايات المتحدة تواجه أكبر كارثة محتملة منذ عصر الرئيس كنيدي وأزمة الصواريخ الكوبية.

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وقال بايدن في حفل لجمع التبرعات إن بوتين "لا يمزح عندما يتحدث عن احتمال استخدام أسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة بيولوجية أو كيماوية لأن جيشه كما يمكنك القول ، ضعيف الأداء بشكل كبير".

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