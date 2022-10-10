بايدن: الهجمات على أوكرانيا تظهر وحشية حرب بوتين

ندد الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين، بشدة بالقصف الصاروخي الذي طال مدناً أوكرانية عدة بينها العاصمة كييف، قائلا إنه "يظهر الوحشية المطلقة" للحرب "غير الشرعية" التي يخوضها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال في بيان "هذه الهجمات قتلت وجرحت مدنيين ودمرت أهدافا لا طائل عسكريا لها"، مؤكدا "سوف نواصل فرض أكلاف على روسيا بسبب عدوانها".

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دعم متواصل

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا على استمرار دعم واشنطن لكييف بعد هجمات روسية واسعة النطاق على مدن شتى في أوكرانيا اليوم الاثنين.

وقال بلينكن على تويتر إن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية والأمنية لأوكرانيا "حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها"، في ظل العملية الروسية الجارية على أراضيها حاليا.

هجمات بعشرات الصواريخ

أتت تلك التصريحات بعد أن أطلقت روسيا أكثر من 80 صاروخاً بعيد المدى على البنى التحتية في كييف وغيرها من المدن الأوكرانية بالإضافة إلى مسيرات مفخخة.

فيما هدد بوتين برد أقوى وأشد إن حاولت كييف مجددا ضرب أراض روسية، وفق تعبيره.

يذكر أن الضربات الروسية اليوم جاءت كرد على الهجوم الذي استهدف السبت الماضي، جسر القرم، والذي اتهمت موسكو المخابرات الأوكرانية بتنفيذه.