بلينكن: مستمرون بدعم أوكرانيا إنسانيا وأمنيا واقتصاديا
أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا على استمرار دعم واشنطن لكييف بعد هجمات روسية واسعة النطاق على مدن شتى في أوكرانيا اليوم الاثنين.
I just spoke with @DmytroKuleba to reiterate U.S. support for Ukraine following the Kremlin’s horrific strikes this morning. We will continue to provide unwavering economic, humanitarian, and security assistance so Ukraine can defend itself and take care of its people.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 10, 2022
وقال بلينكن على تويتر إن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية والأمنية لأوكرانيا "حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها"، في ظل العملية الروسية الجارية على أراضيها حاليا.
ضربات بعشرات الصواريخ
تأتي هذه التصريحات تعليقاً على إطلاق روسيا أكثر من 80 صاروخاً بعيد المدى على البنى التحتية في كييف وغيرها من المدن الأوكرانية بالإضافة إلى مسيرات مفخخة.
بوتين يهدد برد أقوى
فيما هدد بوتين برد أقوى وأشد إن حاولت كييف مجددا ضرب أراض روسية، وفق تعبيره.
يذكر أن الضربات الروسية اليوم جاءت كرد على الهجوم الذي استهدف السبت الماضي، جسر القرم، والذي اتهمت موسكو المخابرات الأوكرانية بتنفيذه.
-
روسيا: سنكون أكثر حسماً في عمليتنا بأوكرانياأعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن الروسية فيكتور بونداريف أن موسكو بدأت اعتباراً من اليوم الاثنين مرحلة جديدة من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وقال ... العرب والعالم
-
الأمم المتحدة: القصف الروسي على أوكرانيا تصعيد غير مقبولدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين القصف الروسي الدامي على مختلف أنحاء أوكرانيا، واصفا الخطوة بـ"التصعيد غير المقبول في الحرب"، ... العرب والعالم
-
الاتحاد الأوروبي: حريصون على إبقاء بوتين معزولاًبعد الإدانات المتتالية للقصف الروسي الذي استهدف عشرات المدن الأوكرانية في وقت سابق اليوم، من بينها العاصمة كييف، جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على دعمه ... العرب والعالم