بلينكن: مستمرون بدعم أوكرانيا إنسانيا وأمنيا واقتصاديا

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا على استمرار دعم واشنطن لكييف بعد هجمات روسية واسعة النطاق على مدن شتى في أوكرانيا اليوم الاثنين.

I just spoke with @DmytroKuleba to reiterate U.S. support for Ukraine following the Kremlin’s horrific strikes this morning. We will continue to provide unwavering economic, humanitarian, and security assistance so Ukraine can defend itself and take care of its people. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 10, 2022

وقال بلينكن على تويتر إن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية والأمنية لأوكرانيا "حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها"، في ظل العملية الروسية الجارية على أراضيها حاليا.

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ضربات بعشرات الصواريخ

تأتي هذه التصريحات تعليقاً على إطلاق روسيا أكثر من 80 صاروخاً بعيد المدى على البنى التحتية في كييف وغيرها من المدن الأوكرانية بالإضافة إلى مسيرات مفخخة.

بوتين يهدد برد أقوى

فيما هدد بوتين برد أقوى وأشد إن حاولت كييف مجددا ضرب أراض روسية، وفق تعبيره.

يذكر أن الضربات الروسية اليوم جاءت كرد على الهجوم الذي استهدف السبت الماضي، جسر القرم، والذي اتهمت موسكو المخابرات الأوكرانية بتنفيذه.