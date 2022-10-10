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وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن- رويترز
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن- رويترز
روسيا و أوكرانيا

بلينكن: مستمرون بدعم أوكرانيا إنسانيا وأمنيا واقتصاديا

دبي - العربية.نت
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أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا على استمرار دعم واشنطن لكييف بعد هجمات روسية واسعة النطاق على مدن شتى في أوكرانيا اليوم الاثنين.

وقال بلينكن على تويتر إن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية والأمنية لأوكرانيا "حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها"، في ظل العملية الروسية الجارية على أراضيها حاليا.

ضربات بعشرات الصواريخ

تأتي هذه التصريحات تعليقاً على إطلاق روسيا أكثر من 80 صاروخاً بعيد المدى على البنى التحتية في كييف وغيرها من المدن الأوكرانية بالإضافة إلى مسيرات مفخخة.

بوتين يهدد برد أقوى

فيما هدد بوتين برد أقوى وأشد إن حاولت كييف مجددا ضرب أراض روسية، وفق تعبيره.

يذكر أن الضربات الروسية اليوم جاءت كرد على الهجوم الذي استهدف السبت الماضي، جسر القرم، والذي اتهمت موسكو المخابرات الأوكرانية بتنفيذه.

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