هجمات إلكترونية على مطارات أميركية.. مصدرها روسيا

تعرضت عدة مطارات أميركية في لوس أنجلوس وشيكاغو ونيويورك لهجمات إلكترونية مصدرها روسيا، وفق ما أفاد مصدر مطلع لشبكة ABC الأميركية اليوم الاثنين.

وأكد المصدر أن حركة الطيران لم تتأثر بهذه الهجمات، مشيرا إلى أن الأنظمة المستهدفة لا تتعامل مع الحركة الجوية، أو الاتصالات".

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"هجمات مزعجة"

كما لفت إلى أن تلك الهجمات "المزعجة" أدت إلى منع وصول الجمهور إلى مواقع شركات الطيران، لكنها لم تؤثر على حركة الملاحة.

فيما أفادت ABC بأن مبرمجين ومهندسين يعملون على إغلاق الثغرات التي سمحت للمخترقين بقرصنة المواقع.

وقبل أسبوع، أعلنت مجموعة قرصنة إلكترونية موالية لروسيا أنها ستشن سلسلة من الهجمات الإلكترونية على عدد من المواقع الإلكترونية الحكومية الأميركية في رد واضح على التوترات المتصاعدة بين البلاد وحلف “الناتو”.

بنك أهداف

ونشرت “كيلنت”، وهي مجموعة قرصنة تشكلت في بداية الحرب الأوكرانية في وقت سابق من هذا العام، علي “تليغرام”، قائمة بالعديد من المواقع الحكومية التي ستستهدفها في الأيام المقبلة تحت صورة لانفجار نووي خلف تمثال الحرية.

وتشمل الأهداف، وفقا للمنشور، المواقع الحكومية لألاباما وألاسكا وكونيتيكت وكولورادو وديلاوير وفلوريدا وهاواي وأيداهو وإنديانا وكانساس وكنتاكي وميسيسيبي، بالإضافة إلى هجوم مزعوم على الموقع الإلكتروني لدائرة الإيرادات الداخلية.

تأتي هذه الهجمات فيما بات العالم الرقمي والإنترنت يسيطر على العديد من مفاصل الحياة اليومية كما العمليات العسكرية والتبادل التجاري والخدمات وغيرها الكثير.