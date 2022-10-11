اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من العاصفة جوليا من 3
من العاصفة جوليا
(3 صور)

العاصفة جوليا تقتل 25 شخصا بأميركا الوسطى وتتجه نحو المكسيك

تسببت العاصفة في انقطاع الكهرباء عن مليون شخص، وأدت الأمطار الغزيرة والفيضانات إلى إجلاء أكثر من 13 ألف أسرة

العربية.نت، رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال مسؤولون إن عدد القتلى ضحايا العاصفة الاستوائية جوليا ارتفع إلى 25 على الأقل يوم الاثنين، وكان معظم القتلى في السلفادور وهندوراس، بعد أن جلبت العاصفة أمطارا غزيرة على مساحات كبيرة من أميركا الوسطى وجنوب المكسيك.

ورصدت السلطات في السلفادور مقتل عشرة أشخاص، بينهم خمسة جنود، بينما تم إجلاء ألف شخص على الأقل.

وألغت السلطات في كل من السلفادور وغواتيمالا الدراسة يوم الاثنين.

من العاصفة جوليا
من 3
  • من العاصفة جوليا
  • من العاصفة جوليا
  • من العاصفة جوليا
(3 صور)
من العاصفة جوليا
من العاصفة جوليا
من العاصفة جوليا
من العاصفة جوليا
من العاصفة جوليا
من العاصفة جوليا

وقال مسؤولون في هندوراس إنه تأكد سقوط خمسة قتلى من بينهم امرأة لاقت حتفها يوم الأحد بعد أن جرفتها مياه الفيضانات وطفل في الرابعة من عمره انقلب بهما قارب بالقرب من حدود نيكاراجوا مساء السبت.

وأكدت خدمات الطوارئ في بنما في وقت لاحق يوم الاثنين مقتل اثنين بسبب الأمطار الغزيرة، بينما تم إجلاء حوالي 300 شخص من مناطق قريبة من الحدود مع كوستاريكا.

ووصلت العاصفة جوليا إلى اليابسة يوم الأحد على ساحل نيكاراغوا على البحر الكاريبي قبل عبورها إلى المحيط الهادي.

ذوو العيون الثاقبة يصلون للحل بـ15 ثانية.. أيهم القفل المناسب للمفتاح؟ الأخيرة خدع بصرية ذوو العيون الثاقبة يصلون للحل بـ15 ثانية.. أيهم القفل المناسب للمفتاح؟
شاهد جنازة مهيبة أقاموها في الهند لتمساحة ماتت بعمر 80 سنة الأخيرة شاهد جنازة مهيبة أقاموها في الهند لتمساحة ماتت بعمر 80 سنة

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن العاصفة تحركت الاثنين باتجاه الشمال الغربي بسرعة 24 كيلومترا في الساعة باتجاه غواتيمالا بالقرب من حدودها مع المكسيك.

وقدر المركز الذي يقع مقره في ميامي أن أقصى سرعة للرياح المصاحبة لجوليا تبلغ حاليا نحو 45 كيلومترا في الساعة.

وقالت السلطات في هندوراس إن 9200 شخص يبحثون عن ملاجئ.

وفي نيكاراغوا، تسببت العاصفة في انقطاع الكهرباء عن مليون شخص، وأدت الأمطار الغزيرة والفيضانات إلى إجلاء أكثر من 13 ألف أسرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شرط تايوان لتطبيع العلاقات مع الصين.. وبكين ترد: لا تفاوض شرط تايوان لتطبيع العلاقات مع الصين.. وبكين ترد: لا تفاوض
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط