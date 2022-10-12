بايدن يلمح لإعادة ترشحه.. "أعتقد أنّ بإمكاني هزيمة ترمب مجدّداً"

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء أنّه لم يقرّر بعد ما إذا كان سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 للفوز بولاية ثانية، مؤكّداً في الوقت نفسه اقتناعه بأنّه "قادر على هزيمة دونالد ترمب مجدّداً".

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية قال بايدن إنّه بعد الانتخابات التشريعية النصفية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر "سأنخرط في عملية لاتخاذ قرار" بشأن انتخابات 2024، مضيفاً "أعتقد أنّ بإمكاني هزيمة دونالد ترمب مجدّداً".

مادة اعلانية

وقبل نحو أسبوعين، أعلن الرئيس الأميركي أنه لم يقرر بعد إذا كان سيترشح لولاية رئاسية ثانية عام 2024.

وقال بايدن لبرنامج "60 دقيقة" إن إعادة الترشح هي "نية" موجودة لديه، مضيفا: "غير أنها مجرد نية. لكن هل هو قرار نهائي بأنني سأترشح مجددا؟ يبقى أن نرى ذلك".

واعتبر أن "من المبكر جدا" الحديث عن ذلك، واصفا نفسه بأنه شخص "يحترم القدر كثيرا".

انخفاض شعبيته

وبايدن هو الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة وسيبلغ سن الثمانين في 20 نوفمبر، وهو سيكون في سن الثانية والثمانين في بداية ولاية رئاسية ثانية محتملة، وفي السادسة والثمانين في نهايتها.

وانخفضت شعبية بايدن الأسبوع الماضي لتقترب من أدنى مستوياتها خلال فترة رئاسته، مع بقاء خمسة أسابيع فقط على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني، وذلك حسبما أظهر استطلاع لرأي أتمته رويترز/إبسوس.

فقد خلص الاستطلاع الذي أُجري على مدار يومين إلى أن 40 في المئة من الأميركيين يتفقون مع أداء بايدن الوظيفي، انخفاضا من 41 في المئة في الأسبوع السابق.

"ركود اقتصادي طفيف جدا"

وأسهمت شعبية الرئيس التي تشهد تراجعا، والتي انخفضت إلى 36 في المئة في مايو أيار ويونيو حزيران، في إثارة التوقعات بفقدان حزبه الديمقراطي السيطرة على مجلس النواب في نوفمبر تشرين الثاني، وربما مجلس الشيوخ أيضا.

فبعد تولي منصبه في يناير 2021 في خضم جائحة كوفيد-19، عانت ولاية بايدن من الآثار الاقتصادية للأزمة الصحية العالمية، ومنها ارتفاع مستويات التضخم.

واستبعد بايدن الثلاثاء أنّ تشهد المتّحدة ركوداً اقتصادياً، معتبراً أنّه في حال حصل هذا الأمر فإنّ هذا الركود سيكون "طفيفاً جداً".

وقال "لا أعتقد أنّه سيكون هناك ركود اقتصادي. إذ حصل ركود اقتصادي فسيكون طفيفاً جداً (..) هذا ممكن".