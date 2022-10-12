تقرير: ماسك تحدث مع بوتين قبل تقديم مقترحه للسلام في أوكرانيا

كشفت مصادر متعددة أن الملياردير ورجل الأعمال إيلون ماسك قد تحدث مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أن يغرد على تويتر باقتراح لإنهاء الحرب في أوكرانيا كان سيشهد التنازل عن الأراضي بشكل دائم لروسيا حسبما موقع "فايس" الأميركي.

وفي رسالة بريدية تم إرسالها إلى مشتركي مجموعة أوراسيا، كتب إيان بريمر أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ماسك أخبره أن بوتين "مستعد للتفاوض" ، ولكن فقط إذا ظلت شبه جزيرة القرم روسية، وإذا قبلت أوكرانيا شكلاً من أشكال الحياد الدائم، واعترفت أوكرانيا بضم روسيا للوهانسك ودونيتسك، خيرسون وزابوروجيا.

Which @elonmusk do you like more? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2022

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ووفقًا لبريمر ، قال ماسك إن بوتين أخبره أن هذه الأهداف ستتحقق "بغض النظر عن أي شيء" ، بما في ذلك احتمال توجيه ضربة نووية إذا غزت أوكرانيا شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014.

وكتب بريمر أن ماسك أخبره أن "كل شيء يجب فعله لتجنب هذه النتيجة".

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

وفي الأسبوع الماضي نشر ماسك بشكل أساسي نفس النقاط على تويتر ، على الرغم من أنه اقترح إعادة صياغة الاستفتاءات في الأراضي المضمومة باعتبارها تصويتًا مزيفًا من قبل أوكرانيا والغرب تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأصبح ماسك مشهورًا في أوكرانيا في المراحل الأولى من الحرب من خلال إرسال محطات الإنترنت ستارلينك الخاصة به لإبقاء جيش البلاد على اتصال بالعالم بعد الغزو الروسي.

وكتب بريمر أن ماسك قال إنه رفض طلبًا أوكرانيًا لتفعيل ستار لينك في شبه جزيرة القرم.

ووفقًا لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أبلغت القوات الأوكرانية عن مشاكل في الاتصال مع استمرارها في هجومها المضاد في المناطق التي كانت تحت سيطرة القوات الروسية سابقًا في شرق وشمال شرق البلاد.

ورد ماسك بانتقاد تقرير "فاينانشيال تايمز"، قائلاً إن ما يحدث في ساحة المعركة "سري".

وكان الرد الأوكراني على اقتراح ماسك للسلام على تويتر مقتضبًا فقد أخبره أحد الدبلوماسيين أن "يبتعد" بينما نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استطلاعه الخاص على تويتر.