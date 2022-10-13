واشنطن: تركيزنا على احتجاجات إيران.. وصفقة النووي لا تبدو وشيكة

كشف البيت الأبيض الأربعاء عن استراتيجية الأمن القومي الأميركي الجديدة. وأعلن مواصلة العمل مع الحلفاء لمواجهة تهديدات إيران ووقف زعزعتها لأمن واستقرار دول الجوار مع الحرص على عدم حصول إيران على سلاح نووي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن الإدارة الأميركية لم تعد تركز على إعادة إحياء خطة العمل المشتركة الشاملة مع إيران، إذ تركز على مظاهرات الإيرانيين ودعمها.

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الصفقة لا تبدو وشيكة

وأوضح برايس في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول إحياء الإتفاق النووي "هذا ليس تركيزنا الآن. لقد أكد الإيرانيون بوضوح شديد أن هذه صفقة ليسوا مستعدين لعقدها".

وأضاف أن "الصفقة لا تبدو وشيكة، خاصة وأن مطالب إيران غير واقعية وتتجاوز نطاق خطة العمل الشاملة المشتركة. ولم نسمع أي شيء في الأسابيع الأخيرة يشير إلى أنهم غيروا موقفهم".

وشدد برايس أن تركيز واشنطن الآن "ينصب على الشجاعة والجرأة اللافتتين اللتين يظهرهما الشعب الإيراني من خلال مظاهراته السلمية، ومن خلال ممارسته لحقوقه العالمية في حرية التجمع وحرية التعبير"، مشيرا إلى أهمية "تسليط الضوء على ما يفعلونه ودعمهم في أي وسيلة ممكنة".

شجاعة وجرأة لافتتان

وكان البيت الأبيض، أكد قبل أسبوع أن الدبلوماسية مع إيران لا تأتي بنتيجة حالياً. كما قال "حريصون على ضمان جهوزيتنا العسكرية في المنطقة إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران".

يأتي ذلك بعدما باتت مسألة إحياء الاتفاق النووي الإيراني غير واضحة المعالم.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قدم في الثامن من أغسطس الماضي 2022، وبعد جولات ومفاوضات طويلة ومعقدة انطلقت في أبريل الماضي (2021) بفيينا، واستمرت 16 شهرا، نصاً نهائياً للتغلب على مأزق إحياء هذا الاتفاق.

وقد تسلم جوزيب بوريل الرد الإيراني الأول في منتصف أغسطس، تلاه الرد الأميركي على الملاحظات والمطالب الإيرانية.

ليأتي لاحقا رد طهران، الذي تضمن المطالبة بوقف تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول 3 مواقع إيرانية غير معلن عنها عثر فيها قبل سنوات على آثار يورانيوم، فضلاً عن التزام واشنطن بعدم الانسحاب ثانية من الاتفاقية كما حصل في 2018، ويضع المحادثات ثانية في مهب الريح.