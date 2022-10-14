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شرطة أميركا

مسلح يقتل خمسة في كارولاينا الشمالية.. ويلوذ بالفرار

دبي - العربية.نت
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قُتل خمسة أشخاص، أحدهم شرطي كان خارج الخدمة، برصاص مسلّح أطلق النار عليهم الخميس في رالي الأميركية حيث فرضت الشرطة طوقاً أمنياً في محاولة للقبض عليه، بحسب ما أعلنت سلطات المدينة الواقعة في ولاية كارولاينا الشمالية (جنوب شرق).

وقالت ماري-آن بالدوين، رئيسة بلدية المدينة، خلال مؤتمر صحافي إنّ شرطة رالي "أكّدت سقوط خمسة قتلى، أحدهم عنصر في شرطة رالي كان خارج الخدمة".

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وأضافت أنّ الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة أشخاص عديدين آخرين بجروح لم تحدّد عددهم، مشيرة إلى أنّ مطلق النار لا يزال طليقاً لكنّه "محاصر".

كما أوضحت أنّه "قرابة الساعة 20:00 (00:00 ت غ الجمعة)، أفادت شرطة رالي بأنّها طوّقت مشتبهاً به في منزل بالمنطقة"،

وأكّدت بالدوين أنّ "هذا يوم حزين ومأسوي لمدينة رالي".

أعمال عنف

يشار إلى أنه كثيراً ما تشهد الولايات المتّحدة عمليات إطلاق نار وأعمال عنف أخرى مرتبطة بالأسلحة النارية التي تعتبر قوانين حيازتها وحملها من الأكثر تساهلاً في العالم.

وقُتل في الولايات المتّحدة حوالى 49 ألف شخص بالرصاص في 2021 مقابل 45 ألفاً في 2020. وهاتان الحصيلتان هما الأعلى على الإطلاق في تاريخ البلاد.

وتعني هذه البيانات أنّ أكثر من 130 شخصاً يموتون في الولايات المتّحدة يومياً بالرصاص، أكثر من نصفهم انتحاراً.

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