واشنطن: لدينا مصالح أمنية وحيوية مع الرياض

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، أن لدى الولايات المتحدة مصالح مشتركة عديدة مع المملكة العربية السعودية.

ورداً على سؤال لمراسلة العربية/الحدث، أوضح متحدث باسم الوزارة أن هناك مصالح أمنية وحيوية بين أميركا والسعودية، مشيراً إلى أن العلاقات مع المملكة متعددة الأوجه.

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عامل لاستقرار المنطقة

كذلك قال إن العلاقات الأمنية مع السعودية عامل مهم لاستقرار المنطقة، لافتاً إلى أن هناك 70 ألف مواطن أميركي يعيشون في المملكة.

وأضاف أن "واشنطن لديها مصالح أمنية مشتركة مع السعودية، ونراعي عدم المساس بها".

عقوبات على إيران

في سياق آخر، وعن الاحتجاجات في إيران قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية لـ العربية/الحدث، إن واشنطن فرضت عقوبات على مسؤولين في إيران رداً على حملات قمع المحتجين.

كما بيّن أن بلاده سمحت الأميركية بتسهل وصول صوت المحتجين في إيران للخارج.