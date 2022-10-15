بايدن: على إيران وقف العنف ضد مواطنيها

مع دخول الاحتجاجات في إيران أسبوعها الخامس على التوالي، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه "مندهش" إزاء الاحتجاجات الجماعية التي تشهد أكبر موجة تظاهرات منذ سنوات، داعياً إيران إلى وقف العنف ضد مواطنيها.

وأضاف بايدن خلال كلمة اليوم السبت، في إحدى كليات مدينة إرفاين في كاليفورنيا "أريدكم أن تعلموا أننا نقف الى جانب المواطنين، ونساء إيران الشجاعات".

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كذلك تابع قائلاً "أدهشني ما أيقظته (الاحتجاجات) في إيران. أيقظت شيئا لا أعتقد أنه سيتم إسكاته لوقت طويل، وطويل جدا".

دعم المحتجين

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد أعلن، أمس الجمعة، أن واشنطن تعمل على حلول تساعد الإيرانيين المحتجين على التواصل مع الخارج.

وقال خلال لقائه مع نشطاء إيرانيين، في واشنطن، إن الإدراة الأميركية تعمل على ترخيص يسمح بتقديم التكنولوجيا التي من شأنها أن تسمح للإيرانيين بالتواصل مع بعضهم ومع العالم الخارجي، والالتفاف على الإغلاق الممنهج للإنترنت. دون تقديم مزيد من التفاصيل عن ذلك.

عقوبات أميركية

إلى ذلك، جدد بلينكن دعم بلاده للاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني، مشيرا للعقوبات التي فرضتها واشنطن ضد المسؤولين عن قمع التظاهرات.

كما ذكّر وزير خارجية واشنطن بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ما يسمى "الشرطة الدينية" في إيران، التي تسببت في مقتل الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي.

يذكر أن وفاة أميني أشعلت منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القواعد الصارمة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام.